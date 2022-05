Estos son los festivales que no te puedes perder en Galicia este 2022

El de 2022 es uno de los veranos más esperados, puesto que tras dos años de pandemia el público gallego podrá volver a disfrutar de una amplia variedad de festivales de música aptos para todos los gustos. Si bien el año pasado algunas citas musicales pudieron celebrarse con estrictas medidas de seguridad y aforo reducido, muchas otras se vieron obligadas a cancelarlas.

La gran mayoría de ellos ya han confirmado que regresarán este año y ya han desvelado sus carteles, incluso han nacido nuevos eventos que demuestran el potencial de Galicia en el terreno musical. El último en sumarse a la larga lista de festivales que coparán este verano las agendas de los gallegos ha sido el Festival da Luz, cuya organización anunciaba ayer que adelantará sus fechas de celebración al mes de agosto. A continuación podrás consultar una guía completa de las citas musicales que este verano no te puedes perder.

TerraCeo (Vigo)

La música volverá a envolver los espectaculares atardeceres de la azotea del Auditorio Mar de Vigo otro año más. Y es que el TerraCeo 2022 ya está en marcha. El festival que nació como alternativa durante la pandemia, arrancará el fin de semana de la próxima semana su tercera edición, para la que ya hay una veintena de artistas confirmados.

Así, por la azotea del Auditorio Mar de Vigo pasarán este año Anni B Sweet, Digitalism Dj Set, Taburete, Hens, Mwëslee , Ladilla Rusa, Xisco Feijóo, A banda da loba, Ángel Stanich, Soleá Morente, Berto, Sés, Delafé y las flores azules, Ortiga, Grande Amore, Familia Caamagno, entre otros. Las entradas para cada uno de estos conciertos del TerraCeo 2022 en el Auditorio Mar de Vigo pueden adquirirse a través de la página web www.teuticket.com.

O Son do Camiño (Santiago)

El festival O son do Camiño 2022 regresará al Monte do Gozo de Santiago de Compostela del 16 al 18 de junio de 2022, después de cancelar su edición de 2020 debido a la pandemia del COVID. Harán su irrupción en Santiago estandartes de la música urbana española y latina como C. Tangana, Sebastián Yatra, Jhay Cortez, Anuel AA, Nathy Peluso, Nicki Nicole, Justin Quiles o Duki.

Del cartel de 2020, de los que muchos todavía conservan su entrada, se mantienen The Chemical Brothers, Jason Derulo, Liam Gallagher, Foals, Kase.O, Editors, Timmy Trumpet, Carolina Durante, Sen Senra o Rayden. Por otra parte, la organización se deja la puerta abierta para anunciar nuevos artistas en las próximas fechas.

Las entradas para esta nueva edición ya fueron puestas a la venta el pasado 9 de marzo y literalmente han volado. En gran parte debido a que todos aquellos que conserven su abono de 2020, no tenían que adquirir nuevos tickets.

Morriña Fest (A Coruña)

El estadio de Riazor recuperará los macroconciertos en sus instalaciones 29 años después. Y es que la organización del Morriña Fest ha escogido el campo del Deportivo para celebrar su segunda edición los días 15 y 16 de julio, una edición en la que esperan disponer de un aforo de 30.000 personas diarias. La preventa de entradas ya está activada en la página web morrinafestival.com.

Riazor será el escenario de los conciertos de Maluma, Ozuna, Franz Ferdinand, Black Eyed Peas, Duki, Xoel López, Lola Índigo, Viva Suecia y Vega. También estarán, tal y como ha anunciado la organización, Crystal Fighters, Lost Frequencies, Funzo & Baby Loud y Belén Aguilera.

PortAmérica (Portas)

La edición del décimo aniversario de PortAmérica 2022 ya dispone del cartel por días para celebrarse en el recinto de A Azucreira, en Portas, los días 2, 3 y 4 de junio. Lori Meyers, Coque Malla, Delaporte, Rozalén, Andrés Suárez, Depedro, Alice Wonder, Lisandro Aristimuño, Rojuu, The Parrots, Instituto Mexicano Del Sonido y Flecha Valona son algunos de los artistas que actuarán en el festival. A principios de mes, al cartel también se sumaron Bizarrap, el mayor productor de trap de la actualidad; WOS, el rapero argentino del momento; y Xoel López, uno de los emblemas del festival.

Un año más PortAmérica pondrá a disposición de los asistentes líneas de bus de ida y vuelta desde las principales localidades gallegas. Estas líneas de bus estarán activas los tres días del festival y permitirán a sus usuarios disfrutar de un transporte compartido, seguro, sostenible y a precios populares. En cuanto a las entradas, todavía quedan abonos para los tres días que se pueden adquirir en la página web portamerica.es.

Festival Millo Verde (Redondela)

Este conocido festival de música alternativa alcanzará este año su XV edición y la playa de Cesantes acogerá tres jornadas de música en directo completamente gratuitas entre el 9 y el 11 de junio. En el cartel de este año destacan artistas gallegos y formaciones de ámbito nacional, pero también agrupaciones internacionales, tales como Newen Afrobeat, La Phaze, Dj Bone, The Sex Organs o Fanfara Station. El resto de la portada lo completan artistas como Treintañeras Cañeras, O Rabelo, Obal, Soul to go, Pauliña, As fillas de Cassandra, Morti Jaeo o Brigada Sound, entre otros.

El Millo Verde es un festival apto para todos los gustos musicales y en el que, además de música en directo, el público asistente también podrá disfrutar de diferentes actividades lúdicas. Si bien la entrada es gratuita, tras dos años de pandemia, la organización ha decidido poner en marcha este año una campaña de micromecenazgo para recaudar fondos y poder financiar todas las actuaciones.

Resurrection Fest (Viveiro)

Tras dos años de esfuerzo y paciente espera, el Resurrection Fest Estrella Galicia regresará este año y contará con un día completo extra que será gratis para todo el mundo que tenía un abono de tres o cuatro días para la edición 2020, como premio por guardar sus entradas tanto tiempo y confiar en la organización. La cita, referente de la música metal, hardcore y punk, se celebrará del 29 de junio al 3 de julio en Viveiro.

En concreto, Viveiro vibrará con las actuaciones de claros referentes internacionales, como son Avenged Sevenfold, con actuación única y exclusiva en nuestro país, Judas Priest, Sabaton, Korn y Deftones, además también de los shows de Bring Me The Horizon, Rise Against, Amenra y otros grupos de renombre.

The Wild Fest (Vigo)

El Parque forestal de San Miguel de Oia será el escenario que acogerá una nueva edición de The Wild Fest los próximos 8,9 y 10 de julio. Conciertos en directo, sesiones de cine al aire libre, conferencias, orientación en la naturaleza, andainas o gastronomía, son algunas de las actividades que los asistentes podrán disfrutar en este evento concebido como un "festival da natureza".

Las entradas ya están a la venta y el cartel de artistas que amenizarán las jornadas en este enclave natural de Vigo este año estará integrado por Wöyza & The Galician Messenger, Boyanka Kostova, Músculo!, Corizonas, Aurora & The Betrayers, Moonshine Wagon, Aphonnic o Blues do país y Sindicato da Verbena. En el marco de este festival también se celebrará una carrera de obstáculos el próximo 3 de julio que, con motivo del Xacobeo, ha aumentado su recorrido a un total de 10 kilómetros y contará con 40 obstáculos y desafíos naturales a través del parque forestal.

Festival de Ortigueira

Es una de las citas imprescindibles cada verano en Galicia y este 2022, desde el 10 al 17 de julio, Ortigueira se volverá a convertir en la capital de la música folk. El comité organizador incorporó recientemente tres nuevos grupos y, hasta la fecha, las formaciones confirmadas para la nueva edición son Digresk, Os D´Abaixo e Dequenvessendo que se suman a Tanxugueiras, Red Hot Chilli Pipers, Wolfstone, Luar na Lubre, Baiuca, Xosé Lois Romero y Aliboria, Talisk, Covagueira y Susana Seivane.

Atlantic Fest (Vilagarcía de Arousa)

El Atlantic Fest 2022 ha comunicado que regresará por quinta vez a la playa do Bao de la Illa de Arousa, Pontevedra. Así, el evento musical tendrá lugar del 15 al 17 de julio de 2022 y ofrecerá una programación musical compuesta por artistas emergentes del panorama nacional con el que se intentarán hacer un hueco en la ya poblada agenda de festivales en España.

En esta ocasión, el cartel estará integrado por Andrés Calamaro, Fangoria y Nancy Rubias, Los Planetas, La Casa Azul, María Arnal i Marcel Bagés, Rojuu, Los hermanos Cubero, El útlimo vecino, Depresión sonora, Kora, Las Dianas y Rocío Saiz.

Vive Nigrán

Concebido como un festival familiar, Vive Nigrán ya tiene ya tiene sus confirmaciones de artistas para su nueva edición, que se celebrará el 15 y 17 de julio. En esta ocasión, Iván Ferreiro, Rigoberta Bandini, La Bien Querida, Niña Polaca, Colectivo Da Silva y Karavana protagonizarán la sexta edición.

Además, a esta nueva edición la organización ha decidido incorporar un día extra al que han bautizado como Vive Nigrán [+], una jornada dedicada al público más adulto que nos sorprenderá con la actuación del legendario Miguel Ríos, acompañado de su banda The Black Betty Trío.

Sinsal (Redondela)

Del 22 al 24 de julio, la Illa de San Simón, en Redondela, acogerá una nueva edición del Festival SinSal SON Estrella Galicia. Entre las peculiaridades de este festival destaca, en primer lugar, el emblemático entorno en el que se celebra, una isla al fondo de la Ría de Vigo con un importante valor histórico, una memoria que todavía no se ha recuperado ni reparado, puesto que en la época de la Guerra Civil española fue un campo de concentración. Y en segundo lugar, porque el cartel de artistas invitados es secreto y los asistentes no lo descubren hasta pisar la isla.

Los abonos saldrán a la venta este mismo jueves y a partir del viernes se pondrán a la venta el resto de entradas, que se podrán adquirir a través de la página web del festival.

SonRías Baixas (Bueu)

Un año más, SonRías Baixas apostará por ritmos alegres y festivos en una nueva edición que se celebrará los días 4,5 y 6 de agosto en Bueu, dando cabida también en su programación a sonoridades más urbanas y actuales, demandadas por público más joven.

Es la cita musical por excelencia en O Morrazo y formaciones como La M.O.D.A., Rels B, Eskorzo, Sofía Gabanna, Ciudad Jara, Sara Hebe, Bala, Suu, JazzWoman, Emlan, Maurino y Cool Nenas se han sumando a las ya confirmadas como Kase.O, Tanxugueiras, Rayden, Buhos, Arnau Griso, García Mc & Nación Quilombo y Balkan Paradise Orchestra.

Armadiña Rock (Combarro)

La organización del festival que todos los veranos llena Combarro de música en directo ya confirmó el pasado mes de abril que celebrará una nueva edición a finales del mes de agosto. Será entre los días 26 y 28 de agosto cuando la música inunde la Praza da Chousa, y será gracias a agrupaciones como Desakato, Rebeliom do Inframundo, MJ Pérez, La Quinkillada , Sheila Patricia, O cadelo lunático, Pandereteiras de Ronsel y Fondo Norte, a falta de confirmar nuevos artistas.

El Armadiña Rock transformará el entorno de Combarro en una auténtica "festa do mar" y, para ello, también se habilitará una zona de acampada, para aquellos asistentes que no se quieran perder ninguna de las actuaciones que integran el festival.

Barbeira Season Fest (Baiona)

Un gran festival en pequeño formato. Así define la organización al Barbeira Season Fest que se celebrará en Baiona del 31 de agosto al 4 de septiembre. Artistas como León Benavente, Zahara, Carolina Durante, Bala y La Habitación Roja encabezan un cartel que incluye hasta 24 formaciones, con tres bandas todavía por confirmar. Gastronomía, arte y actividades deportivas como paddle surf completarán cuatro jornadas de ocio para aquellas personas que se desplacen hasta Baiona a principios de septiembre.

Revenidas (Vilaxoán de Arousa)

El Festival Revenidas alcanzará la mayoría de edad en el mes de septiembre de 2022, concretamente los días 7, 8, 9, 10, y 11, en la localidad de Vilaxoán de Arousa acogerá la 18º edición del festival. Como siempre, el cartel lo formarán algunos de los grupos más importantes del punk rock patrio, sin descuidar otros estilos como el ska, hip hop o los sonidos balcánicos. Merece mención aparte la tradicionalísima sardiñada popular, santo y seña del evento gallego.

Los primeros artistas confirmados por la organización son Baiuca, Zoo, SFDK, Tanxugueiras, La Pegatina, Talco, Dubioza kolektiv, Ladilla Rusa, Moscow Death Brigade, Suu, Laura LaMontagne & PicoAmperio y Lendakaris Muertos.

Festival da Luz (Boimorto)

El Festival de la Luz 2022 regresará a Boimorto, A Coruña, una experiencia única y solidaria en la que la cantante Luz Casal invita al público a vivir una experiencia única en su tierra natal. El 26, 27 y 28 de agosto la música, pero también la gastronomía, la artesanía, las exposiciones y las actividades, inundarán un espacio caracterizado por la naturaleza, la innovación y la sostenibilidad. Ilegales, Mala Rodríguez, Heredeiros Da Crus, Delaporte, Bala, BMA, Rock Con Ñ, Fon Román, Mueveloreina, Los Estanques, Kumbia Queers, Colectivo da Silva, Sexy Zebras, A Banda da Balbina, Desvariados, The Rapants, Polock, Yoly Saa, Biribirlocke, Mileth, entre otros, harán bailar y vivir al público tres días inolvidables en la finca donde se celebra el festival.

Caudal Fest (Lugo)

La última gran fiesta del verano 2022 tendrá lugar en Lugo, ya que con el Caudal Fest se pondrá fin al año de vuelta a la normalidad del sector cultural, tras dos años de pandemia. El evento contará con la presencia de Robe y Estopa, como cabeza de cartel, un elenco de artistas que completarán Morad, León Benavente o Delaossa. El festival se celebrará en el jardín del Pazo de Feiras e Congresos los días 16 y 17 de septiembre y las entradas ya se pueden adquirir desde 39 euros. El aforo será de 20.000 personas cada día.