Fernando Simón, en Zaragoza: "No podemos equiparar la viruela del mono con el covid ni dar una sensación de angustia"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha pedido "precaución" este sábado por los casos de la viruela del mono que están surgiendo en el país, pero ha sido claro en su mensaje: "No podemos tratar de equiparar esto con el covid ni tampoco dar una impresión de riesgo", ha señalado instantes antes de participar en una jornada organizada por el Colegio de Veterinarios de Aragón en Zaragoza.

"No es una enfermedad que tenga una transmisión importante entre los humanos. El riesgo es mayor si hay un contacto estrecho y muy cercano, pero si es lejano, la probabilidad de contagio baja muchísimo", ha dicho Simón

"Ahora no hay suficiente información y debemos ser precavidos. Quizás en unos días la situación cambie, pero ahora mismo no podemos dar una sensación de angustia excesiva. No es una enfermedad que tenga una transmisión importante entre los humanos. El riesgo es mayor si hay un contacto estrecho y muy cercano, pero si es lejano, la probabilidad de contagio baja muchísimo", ha insistido Simón.

"Tenemos una transmisión en humanos más amplia de lo esperado en algunos países europeos. Tampoco podemos generalizar ni magnificar en exceso"

El experto ha explicado que, hasta ahora, la viruela del mono estaba suscrita a algunas zonas del África occidental, donde había brotes activos. "En Europa se conocían casos importados y alguna pequeña transmisión local en el Reino Unido, y a partir de esas importaciones ha habido una transmisión en humanos más amplia de lo esperado en algunos países europeos. Tampoco podemos generalizar ni magnificar en exceso", ha señalado.

Sin sospechas en Aragón

En España, por el momento, se han confirmado siete casos de viruela del mono. Paralelamente, hay 23 muestras donde se ha descartado la viruela humana (que fue erradicada a finales de los 70), pero sí se detectó la presencia de orthopoxvirus. "Eso nos indica que la probabilidad de que sean positivos en viruela del mono sea muy alta. No tenemos la secuenciación hecha que nos lo confirme con certeza, pero hay mucha probabilidad", ha señalado Simón.

Varias comunidades han remitido casos sospechosos de viruela del mono, pero no es el caso de Aragón, tal y como ha confirmado la consejera de Sanidad de la DGA, Sira Repollés. "En Aragón no tenemos casos ni sospechas. Estamos vigilantes y tenemos protocolos de detección para detectarlos si surgen", ha apuntado.

"En Aragón no tenemos casos ni sospechas. Estamos vigilantes y tenemos protocolos de detección para detectarlos si surgen", ha señalado la consejera de Sanidad, Sira Repollés.

Por otro lado, sobre el perfil de afectados, Simón ha indicado que la viruela del mono "no se circunscribe a un grupo de población concreto, porque es una cuestión de cercanía y contacto", ha insistido. "Es verdad que en según que tipo de circunstancias hay más riesgo que otro, pero debemos ser muy conscientes de que los mecanismos de transmisión son los que son y no dependen de ninguna condición personal", ha matizado. "Debe haber un contacto respiratorio muy prolongados con las secreciones, y muy cercano, así como con las póstulas que genera la enfermedad", ha dicho.

"La vacuna de la viruela se le aplicó a gran parte de la población que nació antes de 1977, así que es muy probable que muchos estén vacunados. Esa vacuna protege bastante bien frente a la viruela del mono", añade Simón.

Sobre cuánto más se expandirá esta viruela del mono en España, el experto ha precisado que no saben cuál será su alcance. "No es lo mismo si los casos tienen un punto único de transmisión o varios. Estamos con las investigaciones. Es una enfermedad con características peculiares porque la vacuna de la viruela se le aplicó a gran parte de la población que nació antes de 1977, así que es muy probable que muchos estén vacunados. Esa vacuna protege bastante bien ante esta viruela del mono", ha apuntado.

"La información que tenemos es que la viruela del mono únicamente tenía una segunda generación de casos, pero en los últimos años ha habido brotes donde se han identificado hasta tres y cuatro líneas. Cada año que pasa tenemos una nueva cohorte de población no vacunada, eso incrementa la masa susceptible. Pero no es una enfermedad de las más graves, aunque pueda causar la muerte, pero es lo menos frecuente", indicó.