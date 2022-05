La resistencia de Cans: la savia de los vecinos

La aldea de Cans (O Porriño, Pontevedra) se prepara para los días fuertes de su festival de cine con agroglamur. Desde primera hora de la mañana, su director, Alfonso Pato, corta el viento de las distintas parroquias ultimando detalles y participando en la programación iniciada el martes.

En esta edición, la ilusión por el Festival es mayor: será la primera con normalidad –excepto los aforos, que aún no son al 100%– tras el estallido de la pandemia COVID. Por ello, las proyecciones volverán a los bajos de las viviendas de los mayores que desde hace dos años no las acogían para no correr el riesgo de infectarse de coronavirus.

“En 2020 y 2021 estábamos acojonados perdidos. Ya era hora de que se normalizase un poco”, comenta Mari– encargada de la elección del jurado de los vecinos– mientras nos dirigimos a la casa de Alicia.

Tras subir las escaleras, a las puertas de la cocina, nos encontramos con Alicia Sánchez, la abuela eternamente sonriente. Se encuentra sentada en una silla en la entrada a su hogar espalda con espalda con el can amarillo que marca cada casa de proyecciones y que le han colgado de la barandilla del balconcito.

A la pregunta de cuántos años tiene, responde con humor: “Teño pouquiños, 94”. Los 95 los cumplirá en enero.

La participación de Alicia Sánchez en el Festival de Cans –que da nombre a la leira más conocida del evento– es especial. Se pasa todo el año viviendo con una hija en Santiago y viene los días del festival a Cans. “Venir aquí me parece una satisfacción muy grande. Del festival, me gusta todo, no solo ver a más gente en la aldea sino porque antes nadie sabía de dónde éramos. ‘¿Dónde queda Cans?’, me preguntaban. Sin embargo, ahora es mundial. Gente de aquí en Venezuela, Francia y por ahí me llamaba porque me veían en televisión”, explica orgullosa.

El sábado volverá a abrir su jalpón al público. En el corazón de la organización, salta el deseo de que la primera vecina que ofreció su bajo “para lo que hiciese falta” no haga esfuerzos, que no se le rompa la cremallera de la salud como ocurrió el pasado año cuando de tanto bajar y subir escaleras se le aceleró de más el corazón y acabó ingresada en el hospital.

Tras dejar a Alicia pensando en sus próximas entrevistas, ponemos rumbo a la casa de Alfonso y Marisol. Esta última no se encuentra en este momento en la vivienda donde dos operarios se afanan en preparar el bajo para las proyecciones.

En el jardín, luce el can de piedra rosa Porriño con su pedestal a juego que la organización regala a cada vecino que alberga una sala para el evento cultural.

El bajo de Marisol Troncoso y Alfonso González presenta una particularidad, que llevan prestando desde el inicio del festival hace 19 años, es conocido en redes como el bajo de la puerta voladora, por presentar una a varios metros del suelo sin escaleras ni cuerdas de acceso a la misma.

Sentado en un banco de piedra en su jardín comenta que “aunque no quieras, entras para participar en el Festival. Es algo que te tira”.

Junto a él, otra persona incombustible es Mary. Ella es otra de las almas del Festival: elige al jurado de los vecinos, viste al can de piedra de la rotonda principal y, no menos importante, crea el licor café que degustan los artistas invitados y que es archiconocido. “Los del Hormiguero no hacen más que hablar de mi licorcafé”, comenta entre risas mientras nos dirige hacia su casa.

Mari, María Jesús Sánchez, se reconoce como “terrible, el traste de la parroquia”. Es imposible no conectar con ella, con esas ansias de superación ante la adversidad con el humor y el cariño como resorte. De todos los artistas que han pasado por Cans en estos 19 años, especial recuerdo tiene del director de cine ya fallecido José Luis Cuerda (“A lingua das bolboretas”, “Os xirasoles cegos” y “Todo é silencio”, entre otras) y de cómo la acompañó un día entero ansioso de disfrutar de la vida más sosegada y familiar de la aldea ya que hacía poco que le había dado un ictus y precisaba relax. “Pasamos una tarde estupenda, estuvimos contándonos anécdotas continuamente hasta la una de la mañana. Hasta lo llevé a cenar a casa de mi tío a cenar. Estaban cantando gallegadas y lo pasó pipa. Cuando llegó el momento de la entrega de premios le recordé que había que marchar y me dijo: ‘¿De verdad tenemos que ir?’. Si no lo llevo, Pato me mata”.

Otra anécdota que guarda nos lleva a Miriam Díaz Aroca. “Me dijo que alguien le había dicho que yo hacía licor café y que ella no quería llevar licor café comprado para casa, que si le podía vender una botella. Le dije que se la regalaba, así que vino con un amiga. Miriam enganchó a hablar con mimadre y no había manera de soltarla”, recuerda entre risas Mary.

Curioso también es el recuerdo de aquella vez que el director de cine Jorge Coira se encontró indispuesto y ya no tenía habitación en el hotel. El director del Festival le pidió a Mary si podía acogerlo en su casa y así fue. El director de series como “Hierro” y “Rapa” se presentó en la vivienda, llamó a la puerta y cuando la madre de Mary la abrió relata esta que le soltó: “Hola, me mandó Mari venir a dormir aquí”. Mi madre le respondió: ‘Entra filliño, entra’”.

Precisamente, en el bajo de su casa, nos mostraba el miércoles de mañana el traje que le pondría ese mismo día al Can de la rotonda, lo que marca el pistoletazo de salida oficial del festival. En esta ocasión, cómo no, guiño y apoyo a Ucrania con una guirnalda de cartón, goma eva y maderitas amarillas a modo de sol y una extensa tela azul a sus pies en honor a la bandera del país en guerra.

Antes de marchar de Cans, parada obligatoria en el Invernadoiro, que en las últimas ediciones ha venido acogiendo conciertos. Allí, bajo la estructura, Juan Maceira recuerda que “desde el principio siempre ayudé al festival. Una vez fui jurado de los vecinos; otra vez me dieron el chimpín de plata”.

A sus 91 años, relata que donde antaño había claveles y clavelines, ahora nace una fuerte hierba cortada perfectamente. “La verdad es que me siento contento de que se celebre el festival, se mira a gente por la parroquia, hay vida y, por eso, me gusta”, comenta para reconocer que siente “nervios” ante el comienzo del evento: “Claro que los sientes porque quieres tener todo ordenado para que le guste a la gente. Me siento orgulloso de ser de Cans. Antes. no conocía nadie esta aldea”.