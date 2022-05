Leo Caldas ya no envejecerá

Hay personajes que no solo nunca mueren, sino que ni siquiera envejecen. Pero ese no iba a ser el caso de Leo Caldas. Admirador de Andrea Camilleri, padre del comisario Montalbano, Domingo Villar se implicó de tal manera con su criatura que, si prometió que Vigo sería el escenario de la práctica totalidad de su creación literaria, también quiso, y así lo reflejó, que sus vidas, la de él y la de Leo, caminasen siempre juntas, que ambos creciesen, madurasen y envejeciesen al mismo tiempo o, mejor dicho, al paso del tiempo. También el escritor siciliano lo hizo: falleció viejo, dejando a su policía huérfano, pero anciano.

Quienes hayan leído la trilogía “Ojos de agua”, “La playa de los ahogados” y “El último barco” se percatarán de que el Leo Caldas de la última no es el mismo que el de la primera, ni el de la segunda…Bueno, es el mismo, pero unos años después, de modo que Domingo era el mismo Domingo, pero con más edad. Ahora, con su muerte, Leo Caldas ya no podrá envejecer, al igual que, y aquí lamentablemente tenemos que dar paso a la realidad, tampoco podrá hacerlo este escritor vigués que puso su ciudad por delante para contar historias jamás contadas, y bien contadas, con las que mantenía a sus lectores adheridos a unos libros que semejaban imanes sobre las manos hasta alcanzar la página final.

Creo recordar que fue en la última ocasión que estuve con él cuando, bromeando sobre el éxito obtenido en su carrera literaria, Domingo me corrigió: “Bueno, bueno…Que el que es famoso es Leo Caldas, a mí no me conocen”. Una frase que no se correspondía exactamente con lo que sucedía fuera de las novelas, porque el inspector tenía no escasos rasgos personales regalados generosamente por quien le proporcionó una vida en blanco sobre negro. Era tal la identificación de Domingo con Leo que nunca se le pasó por la cabeza aquella decisión que tomó, y de la que tuvo que arrepentirse, Conan Doyle con Sherlock Holmes, al que se vio obligado a resucitar después de haberlo liquidado. A mí, por el contrario, y dado el buen humor que se gastaba, me parece que si acaso sería el inspector quien un día igual decidía acabar con aquel que le había hecho célebre, sí, pero a cambio de cargar con un lado oscuro que no podía a sacarse de encima por más que lo intentara. “Leo Caldas asesina a Domingo Villar” sería un titular que, estoy casi seguro, haría mucha gracia a la víctima, si no fuera porque si había algo que le pirraba a Domingo Villar era disfrutar de la vida. Y por eso mismo, la noticia de su muerte nos ha dolido tanto a quienes lo conocimos aunque sea, como el caso del que suscribe, por unas razones profesionales que, me gusta pensar, pues así las siento, se convirtieron en una simpatía y confianza mutuas.

La muerte de Domingo Villar es así pues la muerte de Leo Caldas, aunque la que duela de verdad sea la primera, porque es la real, pero eso no quita para que, en nuestra memoria, a partir de ahora podamos recordarles a ambos rebosantes de vida, en plena forma, cargados de ilusiones, con momentos altos y secuencias bajas, como todo el mundo, y con un misterio por resolver pateando el Vigo que les unió para la eternidad.