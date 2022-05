“Los celos ni son buenos ni malos ni son una muestra de amor”. Así de tajante se expresó ayer en Club FARO la psicóloga y sexóloga María Esclapez quien aclaró que se trata de “emociones secundarias” vinculadas al miedo y a la ira.

Tras esta aseveración, invitó a los asistentes a su conferencia –en el caso de sentir celos– a preguntarse a qué tienen miedo. Además, citó una anécdota que le aconteció en una charla que facilitó en un centro de Educación Secundaria a un grupo de la ESO. Al término de la misma, una de las jóvenes alumnas le indicó que lo que le gustaba era que su pareja fuese celos porque para ella significaba que la quería.

Esclapez recalcó que esto último no es así. “Los celos no son una demostración de amor”, subrayó varias veces para convencer a cualquiera del público en Club FARO –que cuenta con el apoyo de Diputación de Pontevedra y Concello de Vigo– que aún no hubiera captado el mensaje.

En cuanto a las relaciones tóxicas, la psicóloga –que fue presentada por la periodista Guada Guerra– indicó que “la solución es poner un límite, romper la relación”. Reconoció que muchas personas “tienen miedo” a disolverla por aprehensión a la soledad u otros motivos como la baja autoestima, lo que provoca que al final estén años y años.

María Esclapez repasó las fases de la relación que comienza con la atracción, para seguirle el enamoramiento y pasar después al desencanto llegando finalmente al amor maduro.

Sobre el enamoramiento indicó que “es la fase de los unicornios y el arco iris, cuando todo es maravilloso”. Reconoció que hay personas que cuando esta etapa se acaba dan por finalizado el amor, mientras que otras confunden la fase del amor maduro con la falta de amor. Al respecto, indicó que “si lo sabemos cuidar el amor puede durar toda la vida”.

Respecto a la pregunta de la presentadora, y que también se trata en el libro, “Me quiero, te quiero. Una guía para desarrollar relaciones sanas y mejorar las que ya tienes”, (Penguin Random House) que presentó en la conferencia, de qué ocurre si te acuestas con tu pareja pero pensando en otra persona, respondió que se trata de una “fantasía sexual. Cada uno con su ética y su moral. La mente es libre”.

Aquí se abrió un debate con el público donde varias personas facilitaron un modo diferente de entender esta cuestión. Tras estas intervenciones Esclapez advirtió: “Si piensas en un compañero de trabajo así, hay que tener en cuenta el roce y si tiras la caña, es posible que algún día pase algo y te puedas quemar”.

Añadió que “cada persona tiene su modelo de sexualidad”. Uno pasaría por lo que estás haciendo es lo que estás pensando (es decir, mantienes relación sexual con una persona y piensas en ella en el acto), lo que asoció al “mindfullness”.

Tras esta reflexión, añadió que “las relaciones amorosas requieren esfuerzos pero no sacrificios”. Por realizar sacrificios entiende que una de las partes de la pareja “tire del carro siempre”, lo que conectó con el síndrome de Wendy. Este consiste en que la mujer se convierta en la enfermera, madre o salvadora de la otra parte de la relación.

A lo largo de su libro, María Esclapez expone desde el punto de vista de la ciencia las relaciones tóxicas y la dependencia emocional pero también incluye ejemplos vividos en primera persona con sus anteriores parejas que sirven para comprender mejor. De hecho, al término de la primera página del volumen subraya: “Tras leer este libro no volverás a ser la misma persona”.

La gran atracción que ejerce Esclapez sobre sus fans hizo que la firma de libros dedicados se prolongase bastante en el tiempo.

Por último, hay que destacar que la presentadora, Guada Guerra, tuvo sinceras y emotivas palabras en recuerdo del escritor vigués Domingo Villar, fallecido ayer. Indicó que “Leo Caldas [protagonista de las novelas del autor gallego] se queda huérfano”.

Una psicóloga y sexóloga que supera los 300.000 seguidores en Instagram

María Esclapez es especialista en Sexología clínica así como psicóloga. Conocida y seguida por miles de seguidores por sus análisis de programas televisivos como “La isla de las tentaciones” –solo en Instagram cuenta con más de 300.000 fans– es también terapeuta de parejas. Además, colabora con diferentes medios como Atresmedia, Mediaset, Cosmopolitan, Elle, S Moda, La Vanguardia o El País. En su libro “Me quiero, te quiero” habla de los mitos del amor romántico para ir desmontándolos uno a uno; así como sobre la manipulación en pareja, entre otros temas. Al respecto, indica que “es una forma de control y chantaje emocional cuyo objetivo es hacer que la víctima piense, sienta, actúe sin darse cuenta de la manera en que la persona manipuladora quiere”. Reconoce que es “difícil de identificar, sobre todo porque quien la ejerce lo hace de manera inteligente y muy muy sutil, aludiendo sobre todo a aspectos relacionados con el punto débil de la víctima”. Como ejemplos, apunta que nunca asume responsabilidad afectiva en la relación, saca los errores del pasado cuando explicas una situación que te produjo malestar, cuando no cedes a lo que quiere, se comporta de manera distante o te menosprecia y luego te dice que es una broma.