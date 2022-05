Masa de aire cálida sobre #Galicia☀️

🔹Calor este sábado🥵

-Máis de 25ºC en xeral e +35ºC no interior.

A partir do sábado🧐

🔹Posible entrada de nubes tipo medio-alto⛅️

🔹Posible entrada dunha bolsa de aire frío ⛈️

🔹Entrada de brétemas🌫️

🔹Descenso das temperaturas no litoral📉 pic.twitter.com/83vbxKfXeS