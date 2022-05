Baixo unha chuvia persistente, a manifestación convocada pola plataforma Queremos Galego para reclamar á Xunta políticas de normalización do idioma propio de Galicia arrancou pasadas as 12:00 do mediodía deste martes, Día das Letras Galegas, desde a Alameda de Santiago de Compostela.

A cuberto baixo os seus paraugas, os participantes na mobilización iniciaron a marcha polo Ensanche, para posteriormente entrar no centro histórico até concluír na Praza da Quintana, onde ten lugar a lectura dun manifesto. Nesta tradicional manifestación participan numerosas personalidades destacadas da vida social e política da comunidade, entre elas o presidente de Queremos Galego, Marcos Maceira, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, e o secretario xeral do PSdeG, Valentín González Formoso. O tres incidiron na necesidade de que o novo Goberno da Xunta, que tomou posesión o luns, impulse novas políticas para que os máis novos se incorporen ao idioma propio de Galicia fronte ao efecto "desgaleguizador" da educación.