El escritor vigués Domingo Villar se debate entre la vida y la muerte. El novelista permanece en coma en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo tras sufrir un infarto cerebral en su domicilio. Residente en Madrid, había acudido a su ciudad natal para cuidar de su madre, que había sufrido un empeoramiento de su salud. La noticia causó una honda preocupación en la Ciudad Olívica y en ámbitos literarios de toda España, puesto que Villar, de 51 años, está considerado como uno de los autores más importantes de novela negra de todo el país.

Domingo Villar (Vigo, 6 de marzo de 1971) fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Álvaro Cunqueiro, donde se encuentra en coma y con pronóstico muy grave. Fue diagnosticado de hemorragia subaracnoidea, que es el sangrado en el espacio entre el cerebro y la membrana que lo rodea.

La hemorragia cerebral le sobrevino cuando se encontraba en Vigo cuidando de su madre, Rita Vázquez, que reciente había cumplido 80 años, y que atravesaba severos problemas de salud. El autor de “Ojos de agua” fue trasladado en ambulancia al centro hospitalario de Beade alrededor de las 5.00 de la madrugada e ingresó directamente en la unidad de cuidados intensivos al sufrir una “hemorragia severa” y entrar en parada cardiorespiratoria, de la que fue recuperado por la unidad del 061 que acudió a su domicilio.

Villar es el principal exponente del bum de la novela negra en Galicia gracias a la trilogía de obras protagonizada por el inspector Leo Caldas. Esa trilogía –“Ollos de auga” (2006), “A praia dos afogados” (2009) y “O último barco” (2019)– está ambientada en distintos escenarios de la ría de Vigo y su área, como la Taberna Eligio o la playa de Panxón.“Vigo seguirá siendo el escenario ideal de mis novelas”, señalaba Villar en su más reciente entrevista a FARO DE VIGO, publicada el pasado 22 de marzo, con motivo de de su reconocimiento como Vigués Distinguido.

Sus libros han sido traducidos a numerosos idiomas a partir de las versiones originales en gallego y en castellano.

Las redes sociales se inundan de mensajes de apoyo al maestro gallego de la novela negra

A media mañana se daba a conocer una noticia que ha conmocionado a toda la sociedad gallega y muy en especial al mundo de las letras. Desde entonces una oleada de apoyo y cariño hacia el escritor vigués inundó las redes sociales, prueba de lo querido que es Villar no solo entre las personas vinculadas al sector cultural gallego, sino entre toda la sociedad. Esta es una pequeña muestra de esos mensajes: Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno: “Mucho ánimo y fuerza, querido Domingo Villar, y todo mi cariño para familia y amigos”. María Oruña, escritora y colaboradora de FARO: “Cuánto lamento esta noticia de Domingo Villar. Un autor maravilloso y, en lo personal, encantador. La situación parece muy grave, pero deseo de corazón que pueda recuperarse”. Suso de Toro, escritor: “Sinto enormemente o percance de saúde no que se encontra Domingo Villar e confiamos na capacidade dos médicos do noso sistema de saúde pública por sacalao adiante. Forza e ánimo”. Marta Rivera de la Cruz, escritora y política de Cs: “Domingo Villar es, además de un enorme escritor, una gran persona. Espero de corazón que consiga recuperarse. Un abrazo a los suyos, y mucho ánimo”. Gonzalo Caballero, político del PSOE y economista: “Preocupado por esta triste nova sobre o escritor Domingo Villar, que tanto leva o nome da cidade de Vigo polo mundo e a quen recentemente se lle recoñeceu como Vigués Distinguido. Espero de corazón que poida superalo favorablemente”. José Alfonso Marnotes, político del PP: “Terrible noticia. Toda nuestra fuerza para @domingovillar en estos momentos críticos”. Eligio R. Montero, guionista: “Lo mejor que me ha pasado este año fue conocer a Domingo y trabajar con él. Un escritor extraordinario, una persona buena, generosa, inteligente y divertida como pocas. La noticia me ha helado el corazón. Por Dios, que se recupere pronto y bien”. Xose R. Bustelo, científico: “Triste noticia. Esperemos que mellore axiña!”. Diego Ameixeiras, escritor, periodista y guionista: “Un tipo sabio, vital e xeneroso co que sempre é unha alegría cruzarse. Un escritor enorme. Moita forza, Domingo. Queremos seguir aprendendo de ti”. Rocío Delgado, periodista: “Vaya mazazo. Consternada al leer esta noticia. Mucha fuerza para Domingo Villar y su familia. Tus lectores te mandamos todo el aliento posible”. Xacobe Pato, escritor: “En shock con esta noticia. Domingo Villar non só é un dos escritores máis grandes de Galicia, senón tamén unha persoa íntegra, xenerosa e boa. Toda a forza do mundo para el”. Rafa Valero, periodista: “Sus amigos estamos en shock. Nos queda enviarle toda nuestra energía y fuerza. La que él nos envía siempre”.