“El arte es fundamental para crear sociedades menos vacías”

El arte es su pasión. El mundo del arte, las relaciones humanas, el trato con los artistas, los emergentes y los consolidados, descubrir nuevos talentos… Clara Andrade, una joven viguesa afincada en Nueva York desde hace cinco años, cree que desde el arte se puede cambiar el mundo. Y en ello trabaja a diario desde que terminó su carrera de Historia del Arte en Madrid, en la Complutense.

Ella es galerista. Dirige una galería de arte en Nueva York (Pablo’s Birthday) y también trabaja en la Feria Untitled Art (tuvo cuatro ediciones en San Francisco y en la actualidad se celebra en Miami). “Estoy muy contenta porque voy a ocupar un puesto más alto, de directora de Desarrollo y Programación de la feria”, comenta desde la ciudad de los rascacielos vía WhatsApp.

Por WhatsApp, justo, ese canal que han elegido su socia, Blanca Pascual, y ella para llegar al público más joven y democratizar el arte. Por si la galería y la feria no fueran tareas suficientes en la vida de esta joven emprendedora, han creado un novedoso proyecto (https://es.laperaprojects.art/) con el que pretenden acercar el arte al público. Esta es la idea en la que depositan sus energías, con el objetivo de revolucionar un poco este mundo, desde otro punto de vista, con otro enfoque, más democrático, para todos y todas, global, sin fronteras idiomáticas ni barreras económicas para adentrarse en este mundo, poder visitar una galería, conocer a los artistas y aspirar a ser coleccionista de arte, algo tradicionalmente pensado o vinculado a un determinado poder adquisitivo, al menos en el imaginario del público general.

“Creo que la gente joven, mis amigos, sin ir más allá, las nuevas generaciones, tienen un desconocimiento total sobre lo que hacemos pero sí les interesa. No saben nada, no saben si hay que pagar para ir a una galería, por ejemplo, pero tienen curiosidad. Al mismo tiempo te comentan: ‘galerista, qué trabajo tan genial’ y quieren saber más”, cuenta Andrade.

Consideran que se ha creado “un aura de lujo en el arte y, en concreto, en el arte contemporáneo”. Y en este escenario creen que el mundo del arte tiene que hacer una reflexión sobre este tema, “pero también la prensa, por ejemplo, que muchas veces se fija solo en el coste de una obra de arte contemporáneo, sin contextualizar ni entender el trabajo del artista”.

“La gente joven que no compra arte no va a ir a una galería ni a una web a buscarlo”

Por todo ello han creado La Pera Projects, para que el arte contemporáneo llegue a más público, a nuevo público. ¿Qué podemos hacer?, se preguntaron. “La gente joven que no compra arte no va a ir a una galería ni a una web a buscarlo. Entonces pensamos en WhatsApp, una plataforma que entendemos que es muy humana, muy personal, no es e-commerce puro al uso, que marcas añadir al carrito y ya. Creamos un grupo de difusión, nadie sabe quién está, y cada mes presentamos a un artista y damos información sobre él”, comenta Andrade.

Creen que con esto pueden cambiar las cosas. Pusieron un precio máximo de 600 dólares por obra: “es una selección de obras, fruto de nuestros contactos con los artistas”. Ahora estamos en 1.000 dólares. “El cambio de precio a 1.000 dólares se debe a que después de dos años queremos seguir creciendo con los coleccionistas, que también nos demandaban obras de otro rango de precio”, expresa Andrade.

“En La Pera Projects pusimos un precio máximo de 600 dólares por obra”

“Entre WhatsApp y Newsletter tenemos casi 4.500 personas, ha sido un éxito. Además combinamos inglés y español. Uno de los objetivos es lograr consolidar a este público y que más personas se animen a adquirir obras”, cuenta Andrade. En La Pera Projects tienen también un proyecto de podcast (y puede consultarse en su web www.laperaprojects.art/podcast). “Los invitados con los que contamos el primer año son de gran calibre y hay varios gallegos”, apunta.

“Comprobamos que una vez que van a la galería y a la feria a ver lo que hacemos se sienten más cómodos”, según sus palabras. “Es muy importante hablar en un lenguaje entendible para todos. Es que, en el fondo, estamos aquí por el arte y la cultura, que son fundamentales para crear unas sociedades menos vacías y evitar lo que está pasando, que nos estamos rigiendo por el valor dinero”, concluye Andrade.