"Con todo el dolor de mi corazón me toca adelantar lo que ya veía inminente", con estas duras palabras anunciaba el cantante Bunbury que su gira por Latinoamérica y España está en grave peligro. El artista ha anunciado, a través de un comunicado, que su estado de salud está cada vez más deteriorado, lo que le impide, por el momento, subirse a los escenarios.

El Último Tour del mundo, así se llama su última gira internacional antes de retirarse definitivamente, tenía previsto recorrer Estados Unidos y España, con una actuación ya cerrada en el marco del Xacobeo que recaía en la ciudad de Pontevedra, y cuyas entradas saldrían a la venta el próximo miércoles.

Ahora, el equipo del cantante ha explicando que, a pesar de que Bunbury ha podido dar un par de conciertos en Nueva York y en Atlanta, ya no se encuentra en condiciones para seguir con la gira. "Desgraciadamente, hoy, en Chicago, a un día de la celebración del show en el Rosemont, tenemos que anunciar que no vamos a poder continuar con la gira. Mis problemas con la garganta y la respiración se acrecentaron y volvieron anoche con agudeza, y lo que pensaba que iba a estar controlado, está totalmente fuera de mis manos y deseos", reza el comunicado.

Así, Enrique Bunbury confirma que cancela, o por lo menos paraliza temporalmente su gira por América, dejando en el aire la posibilidad de cancelar también los conciertos previstos en España. "A estas alturas no consideramos más cancelaciones", dice en el comunicado, para luego añadir "me es imposible hacer más conciertos", un texto un poco confuso que no aclara qué pasará con la gira española.

A la espera de que el cantante especifique si se cancela también el concierto en Pontevedra, previsto para el 12 de agosto, lo cierto es que la cita aparece todavía marcada tanto en la web oficial del cantante, como en la página del Xacobeo, junto a las grandes actuaciones previstas en otras ciudades para esas fechas.

Finalmente, la nota apunta que todo el dinero de las entradas será devuelto a los compradores en la página web en la que fueron adquiridos. "Espero vuestra comprensión, en este momento tan doloroso para mí y todo el equipo", firma.