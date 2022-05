Cando as granadas levaban mensaxes de alento

Podería ser o arranque dunha novela, dunha película. Tres letras, UHP, gravadas cun punzón nunhas granadas. Foi real e aconteceu na fábrica en Vigo de La Artística no ano 1937, de cheo na Guerra Civil.

Ao igual que na Alemania nazi, varias factorías galegas tiveron que deixar a unha beira a súa produción para fabricar material de guerra tralo golpe de Estado de Franco. La Artística, en Vigo, cuxo esqueleto resiste hoxe esquilmado, foi unha delas.

O achádego das granadas coa mensaxe comunista UHP (Uníos Hermanos Proletarios) fixo que prendera a alarma entre os xefes da compañía que buliron para encomezar unha investigación.

Tras interrogatorios e presións, foron sinaladas as obreiras Paz Lama Álvarez, de 18 anos; Dolores Rodríguez Rodríguez, de 20, e Ramona Cameselle González, de 16, como posibles autoras.

As acusadas recoñeceron a feitoría pero aseguraron descoñecer o significado daquelas tres letras capitais UHP. A pesar da defensa legal, o tribunal acabou sentenciando en febreiro de 1938 que eran culpables de propagar “el germen y virus marxista” por “levar alento marxista aos soldados” do lado nacional, aclara o historiador Xosé Álvarez Castro.

Paz e Dolores, foron condenadas a cadea perpetua; Ramona, a 15 anos de prisión. As penas serían reducidas posteriormente para ficar ceibes no1940.

É un dos casos que rescata o libro “Os anos do silencio. Represión e resistencia na provincia de Pontevedra (1936-1951)”, de Xosé Álvarez Castro, editado por Xerais.

A publicación percorre casos en Pontevedra de consellos de guerra, paseos, represión nos cárceres, depuración de mestres, casos de curas perseguidores, de militares desafectos así como a oposición política dende 1936 ata 1951.

Un dos casos recollidos é o do concelleiro e avogado Alberto Martínez , secretario da Beneficiencia Provincial e funcionario do Goberno civil de Pontevedra

Este home, candidato monárquico nas eleccións de 1936, tomara posesión como agrario. O 5 de setembro de 1936, á noite, varios homes, entre eles, membros da Garda Civil petaron na porta da súa casa de verán en Poio. Pasaba das once da noite e para convencelo de que os acompañasen indicáronlle que era un mandato do Gobernador Civil.

Tempo despois, aparecería o seu cadáver nunha praia de Beluso (Bueu), sendo recoñecido pola súa dona. A familia iniciou unha denuncia e unha investigación que acabou en nada.

No libro, baseándose en documentación e declaracións, describen que en compañía doutros detidos foi conducido a Bueu onde os fusilaron nun descampado. Os corpos foron cargados nunha lancha e fondeados no mar. Apunta Álvarez Castro que os participantes no paseo foron unha parella de gardas civís e un grupo no que figuraban “cívicos” (unidades de represión na retaguardia) e falanxistas como Mirón, José Estévez O Raña, Avelino Fraga O Chalán, entre outros.

A obra tamén recolle o caso do zapateiro Esteban Picón Conde que vivía na Illa de Arousa. Pola súas crenzas de esquerda, fuxiu a A Coruña. A súa moza Encarnación foi detida polos “cívicos” –cuxo xefe era Benito Figueiras– co fin de que lles dixera o paradoiro. Finalmente, Esteban foi detido e levado á Illa. Esposado paseárono como nunha procesión pola vila obrigándoo a cantar as coplas que entonara nun Entroido e que aludían ao xefe dos cívicos. “Diante dun cruceiro mandárono rezar e atravesárono cunha baioneta, levárono á praia de Aguiúncho e contra as catro da mañá rematórono a tiros” para acabar fondeado no mar atado a un poste de pedra, sinala o libro.

Ao rescate dun bisavó fusilado

“Lembro de toda a vida oír a miña avoa de que lle fusilaran o pai”. Quen fala é a actriz e dramaturga Marta Pérez (Inversa Teatro) quen vén de publicar con Edicións Positivas “O Péndulo”, unha obra de teatro documento na que presenta a historia do seu bisavó, Tirso Gómez Freijido,residente na Cañiza, republicano e presidente da Casa do Pobo da localidade. No ano 1936 xunto ao Castro de Vigo, foi fusilado na compaña doutras persoas. No mesmo proceso, fora apresada María Gómez, alcaldesa da Cañiza –e membro de Esquerda Republicana. Ela foi a única rexidora galega da Segunda República. Pérez achega en “O péndulo” a historia desta xente, os seus medos, soedade e como María Gómez salvou a vida inventando un falso embarazo apoiada por un médico. O libro é o fillo en papel dunha obra de teatro xa estreada en Vigo e que é unha coprodución de Inversa Teatro co Centro Dramático Galego, a Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia e a Área de Memoria Histórica da Deputación de Pontevedra.