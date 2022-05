La salud mental en adolescentes, a debate en Vigo

“Creo que no ha habido suficiente sensibilidad hacia el sufrimiento mental de los adolescentes en los últimos años. Ponemos sobre ellos una mirada muy estereotipada, excesivamente centrada en el comportamiento y el rendimiento, sin atender a la complejidad de esta edad y sin contextualizarla en el momento social que estamos viviendo. Durante la pandemia no se les tuvo en cuenta como grupo etario específico con sus propias necesidades”, según explica Ricardo Fandiño, psicólogo clínico y coordinador de ASEIA (Asociación para a Saúde Emocional na Infancia e na Adolescencia).

Precisamente el viernes y el sábado celebrarán en la sede de Afundación en Vigo unas jornadas tituladas: “El futuro de la salud emocional en la infancia y la adolescencia”, presididas por Conchi Estévez y coordinadas por Vanessa Rodríguez, de la mano de Aseia, con la colaboración del Concello de Vigo, la Xunta de Galicia y el Instituto Wilhelm Reich Europa.

Compromiso de los adultos

La idea de la jornada es partir de ponencias de ámbitos como la filosofía, la antropología social o la crítica cultural, para ampliar nuestra mirada sobre la salud emocional de los niños y adolescentes en el futuro, para después introducirnos en aspectos más concretos de lo clínico y lo educativo, explica Fandiño, que añade: “intentamos poner en los más jóvenes una mirada esperanzadora y comprometernos como progenitores, como profesionales, como adultos, en definitiva, con su futuro”.

Programa

El viernes por la tarde habrá talleres y el sábado conferencias. Participará Eurídice Cabañes, que hablará de videojuegos y tecnología; Oriol Rosell, docente e investigador especializado en subculturas juveniles y habrá también mesas redondas para analizar el efecto de la pandemia. Habrá charlas sobre jóvenes con TDAH, sobre el doble desafío de la adolescencia migrante, o la atención a la salud materna, con la psicóloga Jesica Rodríguez. También se reflexionará sobre trastornos de comportamiento, la perspectiva neuropsicológica o la sexualidad y habrá espacio para la presentación del libro de Vanessa Rodríguez y Ricardo Fandiño: “Ser adolescente: ¿transición o destino?”.

Situación compleja: efectos de la pandemia

Como indica Fandiño, a nivel mental, la situación de los adolescentes “ya era compleja antes de la pandemia y así lo indicaban diferentes informes estatales y de la propia OMS”. “La pandemia supuso un proceso de aceleración en la digitalización de la vida cotidiana del adolescente, una mayor pérdida de contacto con la trama social y un incremento de las consultas por problemáticas de salud mental en población adolescente, que es la realidad que ahora estamos abordando”, puntualiza el psicólogo.

Espacios de atención, de escucha

En general hay un desplazamiento desde las demandas centradas en los trastornos de conducta (lo externalizante), hacia las que se manifiestan a través de la ansiedad, depresión, miedos (lo internalizante), describe este experto sobre las principales demandas de este colectivo. “Preocupan el incremento de trastornos de alimentación, conductas autolesivas, ideación suicida y su manifestación a edades pre-puberales. Pero, en general, lo que demanda el adolescente son espacios donde poder hablar, donde ser escuchados en sus preocupaciones e inquietudes”, asegura.

On-line y off-line

Afirma que la implementación de internet como espacio donde desarrollamos buena parte de nuestra actividad cotidiana “ha sido muy rápido”. “Los adolescentes de hoy ya no conciben un mundo sin internet. Como cualquier otro aspecto relevante de la vida internet necesita ser habitado desde una perspectiva educativa. Y para educar tenemos que acompañar. El problema ya no es que niños y adolescentes estén en internet, sino que estén solos en ese espacio, sin proceso educativo que les oriente en cómo manejarse en él”, apunta Fandiño. Además, hay una diferencia de concepto. Para los adolescentes de hoy no tiene sentido el on-line y el off-line. “No ‘están’ en internet, sino que ‘son’ en internet. Operan de forma simultánea en ambas esferas sin que exista una separación clara entre ellas. Hay que acompañarlos en ese proceso”, concluye Fandiño.

Claves de las jornadas

“Salud emocional en la infancia y la adolescencia”

Tendrán lugar el viernes y el sábado en Vigo (Afundación, Policarpo Sanz). El viernes por la tarde habrá talleres y el sábado conferencias, desde las 09.00 horas hasta las 19.30 h.

Ponentes y temas

Participarán expertos como Eurídice Cabañes, Oriol Rosell, Xavi Costa, Núria Tria, Eva Gil, Beatriz Rodríguez, Ricardo Fandiño, Vanessa Rodríguez, Jesica Rodríguez, Diego Núñez, Pablo Villarino o Jerónimo Bellido. Hablarán sobre salud mental, videojuegos, nuevas tecnologías, trastornos, sexualidad y pandemia.