Números para reconectar con la vida

El suicidio es la causa externa (no natural) de muerte en España: 3.941 casos contabilizados en 2020, último año del que hay datos, un 5,7% más que en 2019, lo que para los expertos solo es la punta del iceberg, ya que se calcula que hay veinte tentativas por cada suicidio consumado. Ayer arrancó el 024, un servicio puesto en marcha por el Gobierno que estará atendido por profesionales de la Cruz Roja en un periodo de transición de un año, hasta que se haga una licitación como servicio público. Se trata de un teléfono gratuito y confidencial, puesto en marcha porque estará disponible para personas con ideas suicidas y sus allegados las 24 horas del día, los 365 días al año.

Este servicio se suma al que ofrecen desde hace años organizaciones como el Teléfono de la Esperanza y ANAR, en el caso de menores, y cuya demanda aumenta cada año, lo que refleja el empeoramiento creciente de la salud mental. Andrés Abel, presidente del Teléfono de la Esperanza Galicia, aplaude la iniciativa del Gobierno, que espera que alivie la presión de trabajo que tiene la asociación, especialmente desde el inicio de la pandemia, aunque matiza que para poner freno al suicidio es necesario ir más allá.

“Llevamos años pidiendo un plan nacional de prevención del suicidio. Es necesario que los profesionales que atienden a las personas con ideas suicidas, y los profesionales de la educación y de la sanidad tengan la formación necesaria para captar el problema y actuar. En los países donde ya existen estos planes las cifras de suicidio se han reducido drásticamente”, afirma.

El Teléfono de la Esperanza lleva más de 50 años atendiendo a personas en crisis en España. En 2021, sus voluntarios atendieron 183.108 llamadas, de las cuales, 7.771 fueron de temática suicida –6.251 ideas suicidas, 1.247 crisis suicidas y 273 acto suicida en curso–. Abel asegura que desde que comenzó la crisis sanitaria, la demanda ha aumentado un 30%. Solo de 2020 a 2021, el número de llamadas se ha incrementado en un 14%. “Estamos hipercargados de trabajo”, reconoce.

La mayoría de las personas que acuden al Teléfono de la Esperanza en Galicia (981 51 92 00) son mujeres –63,6%–. La mayoría de los llamantes son de mediana edad, entre 46 y 55 años (el 25,4% del total) y entre 56 a 65 años (23,7%). Los mayores de 66 años suponen el 14% y el principal motivo de su llamada es la soledad no deseada, mientas que los jóvenes de 19 a 35 representan el 14,8% y el principal problema que esgrimen es la falta de expectativas. “Son los dos colectivos que presentan un mayor riesgo porque tanto la soledad como la falta de sentido de la vida son los problemas que presentan una salida menos clara”, explica.

La labor de los voluntarios de este servicio –unos 25 en Galicia– es acompañar a quien llama a través de la escucha y la comprensión empática. “Se trata de identificar qué le duele, que sea consciente de que tú le estás entendiendo y que pueda ver que lo que le destroza no son las circunstancias, sino el enfoque que hace de estas”, manifiesta.

En el caso de que la persona exprese ideas de suicidio con riesgo real, la finalidad es disuadirlo para que posponga la decisión y acceda a buscar ayuda profesional. “Se trata de intentar engancharlo a todo aquello que le puede mover. Da igual que sean sus hijos, sus amigos o su gato. Hay que hacerle ver que lo que quiere no es morirse, sino dejar de sufrir, y hacerle reflexionar sobre que el suicidio es una solución definitiva a un problema grave, doloroso, sí, pero más o menos temporal”, comenta Abel, que añade que cuantas más redes sociales tenga la persona, más fácil será que reconecte con el deseo de vivir.

La mayoría de los usuarios de este servicio contactan a través de número oculto y no dan sus datos, pero en el caso de acceda a identificarse y facilitar su dirección, el Teléfono de la Esperanza llama al 112 si así lo requiere el caso. “Resulta un poco frustrante para nosotros, porque pocas veces sabemos cómo se termina resolviendo”, reconoce.

Aunque prevenir el suicidio no siempre es posible, muchas personas evidencian una serie de señales verbales y no verbales antes de intentar quitarse la vida: comentarios negativos sobre su futuro o relacionados con el acto suicida –“No valgo para nada”, “Esta vida es un asco”, “Estaríais mejor sin mí”, “Las cosas no van a mejorar nunca”...–; despedidas verbales o escritas –“Quiero que sepas que me has ayudado mucho”, “Siempre te querré”...–; amenazas o comentarios –“No deseo seguir viendo”–; cambios repentinos de conducta; alteraciones en el estado de ánimo; cerrar asuntos pendientes; aislamiento personal y social; y adquisición de medios lesivos sin ningún tipo de motivación aparente.

Para Abel, hay que romper el tabú sobre el suicidio y hablar del tema abiertamente. “Para quien piensa en el suicidio, es importante hablar de lo que siente con alguien e intentar buscar ayuda profesional o de alguna asociación”, expone.

“Hay que pensar en ir juntos a algunas licitaciones internacionales” Ángel Abel - Teléfono de la esperanza

También es importante saber escuchar, sin juzgar a la persona. “No hay que ignorar su dolor, sino escucharle desde la empatía y ofrecerle un apoyo cálido, no dejarlo solo si está en riesgo y solicitar ayuda a los servicios de salud mental”, afirma el presidente de esta ONG en Galicia.