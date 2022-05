“No cobré por ser asesora política del PP porque pensaba que si lo hacía perdería mi libertad de decir lo que me parecía mal”. Así lo afirmó ayer la periodista, abogada y escritora Isabel Rábago en el Club Faro, adonde acudió a presentar su primera novela, “La cortesana fiel” (Espasa), cuando la presentadora del acto, la también periodista Lucía Trillo, le preguntó por su etapa en la que fue vicesecretaria de comunicación de Isabel Díaz Ayuso, quien la llamó para pedirle ayuda en el momento en que Cristina Cifuentes dimitió y la actual presidenta de la Comunidad de Madrid se convertía en su sucesora, tal y como explicó Rábago.

“Agradezco haber sido testigo de una época en que se produjo la moción de censura contra Rajoy, la proclamación de Casado como presidente del PP y la llegada a la presidencia de Ayuso. Eso me permitió conocer a los políticos desde dentro”, comentó la ferrolana, quien aclaró que no fue cesada de ese cargo, sino que “renuncié cuando mi ayuda ya no era necesaria”. Sobre la repercusión mediática que tuvo su nombramiento en el PP, que se produjo mientras ella trabajaba en el programa “Supervivientes” de Telecinco, contó que llegó a “robarle” titulares a Pablo Casado, recién nombrado presidente de su partido, y que tuvo que “dar un paso atrás” en más de una ocasión para no centrar la atención de los medios.

Ya apartada de la política, Rábago confesó no saber si el PP es su partido ahora que “hay otras opciones” . Añadió que “sí veo a Feijóo como sustituto de Pedro Sánchez, pero tiene que convencerme, no le voy a regalar mi voto, que es la única arma que tenemos como ciudadanos”.

La colaboradora habitual de programas de periodismo del corazón recalcó que “nunca he ocultado mi ideología política” y añadió que “no entiendo porque muchos periodistas tienen complejo a decir que son de derechas”. Comentó que le ofrecieron en dos ocasiones entrar en política y las declinó, pero no descartó aceptar una tercera propuesta futura.

Otro bloque de la entrevista que le realizó Lucía Trillo se centró en su trabajo como periodista de la prensa rosa y el probable estigma y prejuicios que existen hacia esa ocupación, Rábago dijo ser consciente de “cuando estoy informando y cuando entreteniendo”. Agregó que “soy un bicho raro dentro del periodismo del corazón y además trabajo en Telecinco, donde nunca me han coartado. Me siento libre”, aclaró. Sobre su amistad con famosos sobre los que tiene que comentar, dijo que esas relaciones le vienen bien “para levantar el teléfono y conocer la versión del famoso”, pero distinguió entre su trabajo en el plató y “lo que hablamos cuando estamos en una cena de amigos”.

Preguntada por los momentos más tensos que vivió en plató, aludió aquello “en que se frivoliza con temas serios”, a los juicios mediáticos como el que, según señaló, se sometió a Isabel Pantoja cuando afrontó un juicio por un posible delito de insolvencia y a cuando no se respeta la presunción de inocencia, algo que dijo haber acatado siempre en el caso de Antonio David Flores, del que “me creí todo lo que contó hasta que me di de bruces con la realidad”.

La actual colaboradora de “Viva la vida” no rechazó incorporarse a “Sálvame” si se lo ofrecen y habló de su presencia en los realities como trabajo. “La cadena me lo pidió y pagan bien. Luego está en ti la decisión de convertirte en personaje y ganar mucho dinero, pero a mí no me compensa”.

Rábago, actualmente de prácticas en un bufete de derecho penal dentro del máster para acceder al ejercicio de la abogacía, explicó que su novela transcurre en dos épocas: la de la cortesana veneciana del siglo XVI Verónica Franco, una mujer que “rompió cadenas en un mundo hecho por hombres” y que al ser acusada de brujería “ofreció un poderoso discurso ante la Inquisición; y la de una ficticia periodista actual, asesora política y amante del líder de su partido, a la cual la figura de la veneciana la guiará, en un entorno marcado por la corrupción, las guerras internas de los partidos y la “infidelidad carnal y a los principios”. “Son dos mujeres que en siglos diferentes luchan contra las mismas cadenas”, explicó.

Verónica Franco, la “cortesana honesta” de Venecia que cambió el amor por el poder

Verónica Franco (1546-1591) fue considerada la mujer más importante de la Venecia de la segunda mitad del siglo XVI. Era “cortesana honesta” y poeta, una mujer bella y fascinante, con una cultura tan extensa que sus reflexiones u opiniones ponían en apuros a varones no acostumbrados a debatir con damas. Tras dos años de un matrimonio concertado con un médico maltratador que ella dio por finalizado regresando a casa de sus padres, decidió tomar la riendas de su vida y convertirse en dueña de su destino. En su palazzo recibía a sus patrocinadores y mecenas y casi cada noche reunía a políticos, pintores, escritores, príncipes, dignatarios de la iglesia y mercaderes. Entre vinos, música y poesía, se debatía y decidía sobre los asuntos más importantes del país, y se verían opiniones sin miedo a ser censuradas. Buena parte de la aristocracia de la ciudad había disfrutado de su hospitalidad y de los placeres entre sus sábanas. Su fama traspasó fronteras. En la novela, Isabel Rábago rememora el episodio de la visita a Venecia del joven duque de Orleáns, cuyos embajadores solicitaron que la cortesana atendiera al futuro rey de Francia. También recrea su posible relación con el pìntor Tintoretto y las circunstancias que rodearon al sensual retrato “Dama descubriendo el seno”, obra que está en el Museo del Prado.