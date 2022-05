Canarias estudia su candidatura a sede de la Agencia Espacial Española

Sin embargo, la competencia para acoger esta nueva agencia estatal será feroz. Hay al menos otras tres regiones que han mostrado su interés por hacerse con la sede del organismo. Aunque el proceso oficial para designarla todavía no se ha abierto, responsables públicos de Sevilla, León o Teruel ya se han puesto en contacto la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, incluso para ofrecer instalaciones concretas donde podría ubicarse.

La elección de la sede para la nueva agencia forma parte del proceso de desconcentración de las instituciones estatales que ha iniciado el Gobierno central. El objetivo es que Madrid no acapare todos los organismos públicos y se descentralice la administración. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha constituido la comisión consultiva que guiará los procesos y se encargará de determinar las sedes de los organismos estatales de nueva creación, como es el caso de la Agencia Espacial.

Una oportunidad que, para muchos, Canarias no debe dejar escapar, ya que el Archipiélago tiene una posición y clima perfectos para poder desarrollar lanzamientos y pruebas con drones y satélites.

Si bien el Gobierno de Canarias todavía no ha decidido proponer de forma oficial al Archipiélago, existen profesionales vinculados al desarrollo de esta industria que sí están extendiendo las bondades de Canarias para el desarrollo de este sector.

El Clúster Aeroespacial y Aeronáutico, la Plataforma Oceánica de Canarias y expertos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria participaron recientemente en un comité que se reunió en Madrid para deliberar sobre la futura Agencia Espacial Española y la creación y regulación de puertos espaciales.

Allí, no solo se destacó el buen clima del Archipiélago, que permitiría operar durante todo el año, sino también su orografía, la cercanía del mar y del Ecuador –dos aspectos beneficiosos para los lanzamientos– así como la existencia en las Islas de equipos y organismos de investigación y empresas vinculadas al sector.

Pero para poder desplegar esta industria, Canarias todavía tiene deberes pendientes en cuanto al desarrollo de una normativa que facilite este tipo de operaciones y pruebas y también la creación de infraestructuras que puedan ser utilizadas por las empresas.

El objetivo es que el Archipiélago pueda convertirse en un polo de atracción para compañías, que puedan instalarse aquí no solo por sus buenas condiciones operativas sino también por sus ventajas fiscales.

En este sentido está trabajando ya la Zona Especial Canaria (ZEC), que este año está desarrollando una estrategia específica para atraer a las Islas a empresas de esta industria. «Es uno de los sectores que más estamos empujando», señala su presidente Pablo Hernández, ya que "el aeroespacial genera sinergias con infraestructuras que ya tenemos como el Instituto de Astrofísica de Canarias y materias como la programación y tecnología que se están desarrollando aquí".

Aunque con anterioridad se había trabajado de forma más generalizada "este año apostamos por esta línea de negocio definida» y tal y como asegura Hernández están encontrando un feedback bastante positivo y las conversaciones con algunas empresas que quieren instalarse en el Archipiélago están ya muy avanzadas. «Les atrae mucho el talento que tenemos aquí, pero todavía queda trabajo por hacer", sostiene.

Hernández explica que se trata de una labor "muy personalizada" y casi empresa por empresa, no solo para convencer al departamento de operativa sino también al financiero. "Hemos visto que hay interés pero este tipo de proyectos no consisten solo en abrir una oficina y su implantación es más complicada que la de otros sectores", recalca.

Respecto a si otras regiones españolas con unas condiciones no tan idóneas para desarrollar esta industria están tomando la delantera, Hernández señala que "en cuestión de infraestructura y talento tenemos lo mejor de España", pero reconoce que al Archipiélago quizá le falte «crear un ecosistema» que sirva como polo de atracción, algo en lo que asegura ya se está trabajando.

El presidente de la ZEC se muestra además convencido de que Canarias debe apostar por esta industria y postularse para ser la sede de la Agencia Espacial Española. "Tenemos unas condiciones envidiables", insiste, y el desarrollo de este sector puede ser vital para diversificar la economía de las Islas. Aunque puntualiza que si finalmente no acoge el organismo, el Archipiélago puede convertirse igualmente en un referente para el sector. «Somos una potencia turística aunque la Organización Mundial del Turismo está en Madrid», recuerda.

