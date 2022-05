La gala Follas Novas do Libro Galego cerró el tiempo de la pandemia y recuperó el formato presencial con una gala en el Teatro Principal de Santiago que reclamó más atención para el sector del libro y la literatura en Galicia y recordó la situación en la que se encuentra tras una crisis y una pandemia. La gala fue presentada por el dúo poético AldaoLado con la participación musical del grupo Peña.

Los premiados fueron “O que fica fóra”, de Manuel Rivas, que obtuvo dos galadones: poesía y libro mejor editado; “O cerca e a sombra”, de Diego Armeixeiras (Narrativa); “Neko”, de Eva Mejuto (Infantil); “Santoamaro”, de Antonio Manuel Fraga (Juvenil); “A Coruña”, de David Pintor (Libro ilustrado); “Aldara. A lenda do cero branco”, de Inés Vázquez (Banda diseñada, gráfico y humor); “As desterradas”, de Carme Varela (Teatro); “Poetas Di(n)versos”, de Yolanda Castaño (Iniciativa cultural o fomento de la lectura); “Um país a la gallega. Galiza no No-Do franquista”, de Beatriz Busto Miramontes (Ensayo e investigación) y “H2... Oh!!! Pingas científicas”, de María Canosa (Divulgación); “Canto eu e a montaña baila” de Irene Solá, traducido por María Alonso Seisdedos (Obra traducida); O Arquivo das Trasnas, VVAA, en Instagram (Proyecto literario en la red), “Colección Chave Maestra”, VVAA (Iniciativa bibliográfica), y Belén Regueira (Periodismo cultural).

Además, cada una de las tres asociaciones organizadoras de los premios –Asociación de Escritoras y Escritores en Lingua Galega (AELG), la Asociación Galega de Editores (AGE) y la Fedración de Librarías de Galicia (FLG) –entregó sus premios honoríficos anuales, que recayeron en Xesús Alonso Montero, Mercedes Corbillón y Ana Luísa Amaral.

El presidente de los escritores gallegos, Cesáreo Sánchez Iglesias, en representación de las asociaciones organizadoras, realizó el discurso institucional en el que recordó que el “sistema literario gallego tiene una frágil salud” y necesita que se ponga en marcha de una vez el plan de lectura y que las administraciones “tengan empatía con el sector y sus necesidades”, petición que también hizo a todos los lectores del país.