O músico Samuel Soto, natural de Quiroga (Lugo) e residente en Vigo, compuxo por cuarto ano consecutivo unha canción con letra que fala da vida e obra de Florencio Delgado Gurriarán, homenaxeado coas Letras Galegas este 2022. Soto é membro de grupos coma Sondeseu, Ardentía, e Isidro Vidal.

En outras edicións, Soto fíxose viral cos seus vídeos, contabilizando máis de 50.000 reproducións en Facebook e 10.000 en YouTube, así como televisión, radios e sobre todo os colexios, onde milleiros de nenos cantan cada ano a súa canción.

Colabora no videoclip o gaiteiro e frautista Abraham Fernández, un virtuoso da gaita moi coñecido no panorama folk.Tamén aparecen na gravación alumnos de Samuel do grupo de integración Ardelume de Baíña (Baiona). A Fundación Penzol facilitou escritos de puño e letra de Gurriarán, así coma edicións orixinais da obra do homenaxeado que aparecen no videoclip. Moitas das imaxes foron gravadas en Córgomo (comarca de Valdeorras, Ourense)e pobo natal de Florencio. A estatua que aparece no vídeo fíxoa Anxo Baranga.