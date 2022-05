“El caso de Deborah Fernández es una cadena de negligencias”. Así calificó ayer Carles Porta (Vila-sana, Lleida, 1963) la investigación de la muerte de la joven viguesa Déborah Fernández en 2002. El periodista y escritor, considerado uno de los referentes de la crónica negra, visitó el Club FARO, en su primera visita a Vigo, para presentar su último libro, “Crímenes. Diez casos reales” (Reservoir Books), en el que ofrece diez historias reales de la crónica negra nacional e internacional ocurridas en un periodo amplio de la historia, lo que permite también ver cómo han evolucionado las técnicas policiales y forenses en los últimos años.

En “Crímenes” relata desde la desaparición de los hermanos Òrrit en el hospital de Manresa, que treinta años después sigue siendo envuelta en el misterio, al cruel asesinato de un hombre en Madrid a causa de un absurdo y macabro juego de rol; de la muerte de una joven italiana que estaba de vacaciones en Lloret, a la mujer que se convirtió en madre de la víctima y del verdugo; del asesinato de una chica en una noche de carnaval y que tardó 16 años en resolverse, a la casualidad que permitió localizar al asesino de una joven que los investigadores creían víctima de su novio.

“La manera de matar no ha cambiado, pero sí las técnicas”, afirmó Porta, que aportó dos elementos que han dado un giro de 180 grados a la investigación policial: el ADN y el teléfono móvil, que puede facilitar la localización de víctima y asesino gracias a la geolocalización.

Porta aseguró que el índice de criminalidad en España es muy parecido al del resto de Europa, incluso un poco más bajo. “Nuestra sociedad es poco criminal, es muy tranquila y, en general, tenemos buenas estructuras policiales y judiciales. Creo que podemos estar tranquilos, aunque, como en todo, también puede haber profesionales negligentes”, afirmó el periodista, galardonado con el Premio Nacional de Comunicación, el Premio Ondas 2021 y el Ortega y Gasset, entre otros.

En cualquier caso, aseguró que un crimen siempre es un fracaso. “La mayoría de las personas que asesinan no se lo han pensado mucho. Incluso los asesinos en serie no son muy lúcidos. Detrás de un asesinato no hay inteligencia; hay un gran fracaso. Quien acaba asesinando es una persona que ha tenido muchísimos problemas en su vida y acaba fracasando. E, indirectamente, también fracasa su entorno: su familia, sus amigos, su educación”, expuso el periodista, que añadió que un crimen afecta a toda la sociedad.

Aseguró que a la hora de contar un crimen lo que le interesa es contar una buena historia. “Lo que me atrae es el relato, no la sangre. En el método del asesino me fijo poco. Lo define, pero lo que importa son las circunstancias, la investigación y la reacción de las personas ante las sorpresas”, comentó durante la conversación que mantuvo con Miguel Martín, redactor jefe de Televigo.

El también guionista y productor audiovisual se mostró muy crítico con el periodismo que se recrea en la sangre y en el amarillismo y puso como ejemplo el caso de las niñas de Alcácer, que ocupó horas y horas de televisión. “De este caso se ha contado mucho, pero nunca se ha contado bien –comentó–. Al quedar sin resolver, además, se ha convertido en un mito negro y esto siempre es algo malo”.

En su opinión, el sensacionalismo sigue marcando en muchas ocasiones la crónica negra en este país. “Hay muchos programas matinales que siguen bebiendo de un sensacionalismo, de una forma de contar las cosas que se acerca más al drama gratuito que a la información y que no nos mejora como sociedad”, advirtió.

Porta manifestó que no cree en el crimen perfecto, ya que siempre hay elementos que el asesino no puede controlar y que pueden, por tanto, desbaratar sus planes. Lo que sí existe es la maldad, que durante los conflictos bélicos se convierte en lo normal. “Las guerras industrializan la maldad. Desaparece la ley, se reparten armas y te conviertes en una máquina de matar. El odio pasa a primera línea de la vida de la gente”, dijo el periodista, que ha estado en ocho conflictos bélicos.

Un proyecto transmedia sobre crónica negra

El programa sobre crónica negra “Crims” (Crímenes), emitido por Cataluña Radio, obtuvo el Premio Ondas de Radio 2021 al mejor programa. Convertido después en serie televisiva con récords de audiencia en la televisión pública catalana, “Crims”, dirigida por el propio Carles Porta, dio el salto a principios de años a la plataforma Movistar + con el título de “Crímenes, de Carles Porta”. Con la premisa del respeto y la objetividad, pero con un estilo visual y un ritmo narrativo propios del cine, cada capítulo aborda alguno de los crímenes más impactantes de la historia reciente de España. “Crímenes. Diez casos reales” supone llevar la fórmula radiofónica y visual al terreno original de la crónica negra, esto es, el papel. “Crímenes” se convierte de esta forma en un proyecto transmedia. Según Porta, las historias que reúne este volumen han sido escogidas por su impacto social, el perfil de los acusados, la complejidad de la trama o su sorprendente resolución. Los casos son expuestos tras una investigación concienzuda y atendiendo a todos los implicados: víctimas y verdugos. “A principios de 2018, cuando preparábamos los primeros bosquejos y dosieres de ‘Crims’, uno de los puntos de arranque era el deseo de contar el lado más oscuro de nuestra sociedad, que ya había abordado en mi trabajo periodístico en la prensa, la televisión y en libros como ‘Tor’, ‘Fago’ y ‘La farmacéutica’”, explica el periodista en el prólogo del libro.