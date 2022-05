Prognóstico para esta fin de semana en #Galicia: Sol e calor📈



O termómetro superará os 30ºC en puntos do sur e non quedará moi lonxe no resto, agás no norte de Lugo e da Coruña onde aínda resistirán por debaixo dos 25ºC.



A ausencia de vento incrementará a sensación térmica. pic.twitter.com/UGOfpK2dj4