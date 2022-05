#Galicia continuará con influencia anticiclónica.

🔹Ceo despexado en xeral☀️

🔹Presenza dalgunhas nubes no terzo norte🌤️

🔹Néboas en comarcas do interior🌫️

🔹Temperaturas máximas en ascenso📈

🔹Vento do nordés.

🔹Tranquilidade no mar (ondas entre 0 e 1 m) pic.twitter.com/PNDNxwhYF0