Los paisajes gallegos que poblarán Madrid

Dos años ha tardado en llegar a Madrid “Sueño y presencias, paisajes y retratos”, la exposición que el pintor Celso Varela (Briallos, Portas, Pontevedra, 1952) inaugura mañana en la Casa de Galicia. La pandemia ha sido la causante de este aplazamiento, aunque también ha engrosado la muestra, ya que el artista no ha cesado de pintar en todo este tiempo.

Medio centenar de obras conforman esta exposición, que permanecerá en la capital hasta el 29 de este mes. Es la primera que Varela expone desde que estalló la crisis sanitaria. La anterior había sido en Roma.

Además de la obra realizada en los últimos años, el pintor ha incluido alguna pieza de la primera década de este siglo que no expuesta antes en Madrid. Paisajes de bosques, marinas, naturalezas y retratos –incluido un autorretrato– forman parte de esta muestra. Varela es un pintor de lo cercano. Sus retratos los protagonizan amigos y familiares, especialmente mujeres, mientras que sus paisajes son los mismos que él transita. Por ello, cuando se vio obligado a enclaustrarse, temió no poder coger el pincel.

“Yo que pinto con modelo pensé que durante el confinamiento no iba a poder hacer nada, lo que me asustó. Sin embargo, salía al monte en Briallos o pintaba la tienda de congelados que había al lado de casa”, explica. Allí plantaba su caballete y se ponía a pintar durante horas, absorto, porque, reconoce, cuando está delante del lienzo no hay más mundo que el objeto de la pintura.

Mariscos, botes, y frutas, cayendo en cascada, protagonizan algunos de los lienzos que ha inspirado la tienda de congelados, en los que lo pequeño se hace magnánimo, y el color lo ocupa todo. “Sueño y presencias, paisajes y retratos” es también, por tanto, un ejemplo del arte durante el encierro.

Para el pintor de Portas, pintar es un “acto psicofisiológico”. “Pinto porque lo necesito, como el respirar. Tengo casi una relación de amor-odio por la pintura, porque no me distrae nada que no sea pintar. Por eso, cuando no tengo un modelo que pintar, hago un autorretrato, otro”, reconoce el artista, que siempre lleva consigo una libreta, en la que dibuja todo aquello que le llama la atención.

Durante un tiempo –poco, dice– fue profesor de 5º de EGB. Se llevaba el caballete y los colores a clase. “Siempre sentí la pulsión de la pintura. Tras diez años dando clase, decidí dedicarme exclusivamente a pintar. Me di cuenta de que si quieres ver hasta dónde puedes llegar no puedes compaginarlo con otra cosa. Yo, al menos, no puedo”, afirma.