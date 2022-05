“Hai un concerto ao amencer neste festival”

“Trátase de que o público e as artes escénicas galegas estean aí, no panorama contemporáneo”, explica Lola Correa (Vigo, 1962), directora do festival de teatro, danza e arte “Escenas do Cambio”, que empeza hoxe (ata o domingo) na Cidade da Cultura, con actividades puntuais noutros lugares, como Fisterra. É o segundo ano no que Correa, xestora cultural, dramaturga e docente, se encarga do deseño e organización deste festival, catro días de experiencias escénicas de vangarda, que miran a Europa, con destacados creadores como Mateo Feijóo, Mercé de Rande, Nieves Correa, Tânia Carvalho ou Ramón Souto. Participan na apertura do festival a biógrafa oficial de María Casares, Anne Plantagenet, Lluís Pasqual, fundador do Teatro Lliure, exdirector do Centro Dramático Nacional e un dos nomes máis importantes do teatro español e do francés, ou o guitarrista Pedro Soler.

–Como definiría este festival? –É un festival de corte contemporáneo. Programamos teatro, performance, danza e todas as artes contempladas como contemporáneas. É unha forma de traballar, unha filosofía de traballo que ten que ver coa mistura. E será especial tamén a proximidade co público, estamos nun espazo moi cerca do público. –Pensan nun público en concreto? –É para o público xeral. Penso que o público, ese gran amigo, descoñecido para os programadores/as... Non se debe subestimar nunca. Neste festival téñense moi en conta os espazos, acrecentando a idea de cambio e intercambio. A cuestión é que o público o desfrute, que ao rematar poida dicir que o pasou ben, que sentiu algo... –A figura de María Casares, neste ano no que se celebra o centenario do seu nacemento, está moi presente dende o primeiro día cunha exposición, con gravacións inéditas... –Si, a partir dunhas gravacións inéditas imos escoitar a voz de María Casares recitando poemas de Machado e acompañada por Pedro Soler, un dos guitarristas flamencos máis importantes. Soler e Casares coñecéronse e xiraron xuntos, ela recitaba e el tocaba. Neste ano de María Casares recupéranse estas gravacións para facerlles esta homenaxe. Esta exposición quedará ata o 28 de agosto. –Hai tamén unha referencia á Galicia vaciada? –Hoxe pola tarde: "Sons do esquecemento ou A navalla do tempo", de Mateo Feijóo. Mateo leva moito tempo fóra pero é dun lugar pequeno, de Vilar, unha aldea da Limia. Rescata voces, palabras e saberes dos maiores deste lugar. Todo o audio e o universo que crea recorda ao pobo. Traballou dende alí, recollendo os sons. Trátase de reflexionar sobre a perda de poboación, lugares olvidados, a volta ao pobo para encontrar as raíces... Por outra parte, Mercé de Rande, artista de Vigo, ten unha peza entre a danza e a performance: "MU-Danza. Unha muller que camiña", mañá pola tarde. –A compañía Voadora ten un lugar destacado... –Si, cun pase moi especial. Estrea hoxe pola tarde "Hoax Hamlet", unha revisión dun clásico, moi no seu estilo. Ata aquí podo ler. –Está previsto un espectáculo o domingo para abrir o día, a primeira hora (06.30), da man de Ramón Souto ("Concerto á alba"). Que cedo! –Creador e compositor vigués, Ramón prepara algo especial para esa primeira hora do domingo. Será único: un concerto xusto á hora na que sae o sol, no exterior do Gaiás. Despois marcharemos nun autobús ata Fisterra, alí faremos unha visita ao cementerio de César Portela e á praia de Langosteira. Trátase dun proxecto de Marc Caellas sobre a auga e o simbolismo de Fisterra como escenario de fondo. –Logo destes dous anos difíciles debido á pandemia, como ve a situación de danza, teatro...? –Precisa un empurrón porque o ano pasado foi un ano caótico. As compañías teñen que seguir traballando. Temos que seguir cos festivais, apoiar a cultura. Non podemos esquecer que son traballadores da cultura, como calquera outro sector. A xestión cultural e as persoas que teñen a última palabra na xestión deberían seguir apoiando.