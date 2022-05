El laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha detectado cinco casos de COVID-19 originados por dos nuevos linajes de ómicron, BA.4 y el BA.5, de los que apenas se han identificado precedentes hasta la fecha: solo uno en España (en Madrid), y miles en Sudáfrica. Además de los 5 casos hay también seis probables y tres dudosos.

Se trata de linajes aún más transmisibles que el linaje BA.2 de ómicron, que actualmente representa la práctica totalidad de los casos en Galicia y en el resto de comunidades. En concreto, se estima un aumento de transmisibilidad del 10 por ciento respecto a BA.2, que a su vez es un 30 por ciento más transmisible que el linaje primigenio de ómicron, el BA.1.

La principal ventaja de BA.4 y BA.5 es su mayor escape a la inmunidad, mucho mayor que la de BA.1, aunque su capacidad para infectar células (afinidad al receptor celular ACE2) es similar a ese linaje original.

Además, presenta mutaciones asociadas a variantes de preocupación que no estaban presentes en BA.2. En el caso de las secuencias de BA.4 y BA.5 detectadas en Asturias, los virólogos del HUCA no descartan que se trate de “una evolución específica del virus en Asturias, un sublinaje autóctono, dado que no existe constancia de que los pacientes portadores tengan relación alguna con los de Sudáfrica”. Otra hipótesis que podría explicar esta falta de vínculo epidemiológico con Sudáfrica podría ser también cierto grado de transmisión comunitaria de estos linajes BA.4 y BA.5.

Lo que parecen mostrar estos nuevos linajes de ómicron, como el B.2.12.1, detectado sobre todo en Nueva York y otros estados de la costa este de EE UU, es que ya no hace falta que surjan nuevas variantes para crear nuevas olas, como las provocadas por alfa, delta y ómicron, por ejemplo. Basta con linajes derivados de ómicron con ciertas mutaciones que les confieren ventajas de crecimiento.

Los virólogos no tienen evidencias de que BA.4 y BA.5 puedan causar enfermedad más grave, pero piden cautela. El científico Tulio de Oliveira, implicado en el descubrimiento de ómicron en Sudáfrica, ha señalado que “debemos tomar en serio la disminución de la inmunidad de infecciones anteriores”, dado que “la vacunación es mucho más confiable para mantener la inmunidad que solo la infección”.