Si en algo coinciden los alcaldes de Arbo, As Neves y Crecente, cuyos términos municipales están bañados por el mismo río, es en que “el Miño es muy traicionero”. Aunque los regidores de Arbo y Crecente, Horacio Gil y Julio César García-Luengo, hacen un llamamiento para extremar las precauciones de cara a evitar tragedias como la que el pasado sábado se tragó las vidas de un padre y su hijo de 10 años; el alcalde de As Neves, Xosé Manuel Rodríguez Méndez, está “completamente convencido de que hay algo que abordar con urgencia y que es trascendental” para prevenir este tipo de accidentes. Entre otras cosas, Rodríguez Méndez urge una “imposición administrativa a quien tiene el embalse de Frieira, para que no provoque crecidas desorbitadas ni decrecidas absolutamente inaceptables del caudal del Miño”.

“Esa es la mayor fuente de peligro que tenemos en este momento”, valora el alcalde de As Neves, refiriéndose a la variación del caudal “en cuestión de minutos” por causa de “la irresponsable actuación de los que manejan la presa”. “Por tanto, cuando llega un visitante y no conoce el río, ni tiene por qué, ve que el caudal está bajo, se acerca y, despreocupado, se baña”, relata el regidor, advirtiendo que “de repente, sufre un incremento brutal del caudal porque se evacúa agua del embalse de Frieira, provocando una crecida del Miño de más de 5 metros”. “Esto produce situaciones de peligro brutales”, lamenta el nevés, asegurando que ya han tenido que ser rescatados varios bañistas por quedar atrapados en islas en medio del Miño por esta circunstancia. Insiste Xosé Manuel Rodríguez en que “no se está respetando para nada el caudal ecológico medio del Miño”, y que esto conlleva consecuencias tanto para la pesca como para el turismo, además de “potenciales riesgos para la salud de las personas”. Además de la responsabilidad que le atribuye al embalse de Frieira, el alcalde de As Neves también apunta a la necesidad de que los accesos al río “estén bien señalizados y con información eficiente de dónde estás, tanto en relación a la protección natural del entorno como a los riesgos que pueda conllevar un baño o actuaciones atrevidas”. En este sentido, cabe recordar que las dos personas ahogadas el pasado fin de semana en el Miño a su paso por Arbo, en ningún momento se estaban bañando, simplemente estaban paseando por la orilla del río cuando al niño se le cayó una chancla al agua e intentó rescatarla con tan horrible desenlace. Xosé Manuel Rodríguez también insta a las administraciones autonómica y estatal a eliminar las especies invasoras del cauce del río para ganar en seguridad. Preguntado también sobre las posibles actuaciones que evitarían este tipo de tragedias, el alcalde de Crecente, Julio César García-Luego, tiene claro que no hay nada que se pueda hacer. De hecho, recuerda que “hace 70 años, cuando no había embalse, moría más gente ahogada; cada dos o tres años moría alguien”. Esto se debe, según el regidor, a que “antes usábamos más el río, ahora ya no tanto porque hay más piscinas”. “Las corrientes del Miño son muy peligrosas”, insiste García-Luengo, comentando que en Crecente no se ha restaurado la playa fluvial de Pousa por su peligrosidad. Por su parte, el alcalde de Arbo, Horacio Gil, todavía consternado por todo lo vivido el pasado fin de semana, por lo que ayer decretó tres días de luto oficial en el municipio, también es partidario de atribuir culpas al Miño. “Por la orografía y las circunstancias, en el ámbito de los ríos, igual que en la costa y el mar, el riesgo está presente en cada momento”, valora el regidor arabense, recordando que “en las zonas de baño y en los senderos del Miño, el riesgo siempre está ahí, por eso hay que actuar con la mayor precaución, para evitar, en la medida de los posible, percances que acaban de manera trágica”. Junto a Arbo, As Neves y Crecente, Salvaterra es otro de los concellos bañados por el Miño en su parte alta, aunque ayer no fue posible abordar este tema con su alcaldesa. En cuanto a los municipios miñotos de la parte baja, Tui, Tomiño, O Rosal y A Guarda, las características del río son completamente diferentes a las de la zona alta, donde el cauce del Miño es mucho más estrecho, lleno de recovecos y con fuertes remolinos. La familia extremeña del padre: “Es una pesadilla” “Somos una familia muy unida y estamos destrozados, aquí estamos en el tanatorio, con la cabeza baja, en grupitos, todos en silencio”, comentaba ayer uno de los tíos de Luis Carlos R. C., el hombre que falleció junto a uno de sus hijos, de 10 años, el pasado sábado tras ser arrastrado por la corriente del río Miño. La familia de la víctima, de origen extremeño, reconoce estar viviendo “una pesadilla”. Desde hace muchos años “Luisca” vivía con su mujer y sus dos hijos en Vigo, pero nunca perdió su vinculación con sus familiares pacenses.En Badajoz vive su padre y su hermana. Luis Carlos creció en su casa de la ciudad extremeña, se formó el colegio Guadiana (entonces Piloto Guadiana) y estudió Biblioteconomía y Documentación en la Universidad de Extremadura. Por motivos de trabajo se trasladó a Vigo, donde conoció a su mujer, que aunque de origen vasco es viguesa, y tuvieron a sus dos hijos. El más pequeño tiene ocho años. La tragedia ha sacudido a esta conocida familia pacense. Son siete hermanos (los mayores, de la conocida empresa Sonido Rubio), entre los que se encuentra el padre del fallecido. “Está destrozado”, comenta un hermano, que junto con los demás viajó hasta Vigo para acompañarlo. Su madre es de Zamora. Ambos seguían ayer aguardando para poder ver el cuerpo de su hijo. Buena parte de los familiares se desplazó hasta Vigo y se aguardaban ayer en el tanatorio, a la espera de que finalizase la autopsia del niño. Ambos, padre e hijo, serán incinerados, según explicaba ayer un familiar, aún consternado por el desarrollo de los hechos. “Crees que algo así nunca te puede pasar a ti”, se lamentaba. “Está siendo una pesadilla”.