Más del 38% de los fallecidos de COVID entre 70 y 79 años en España no pasaron por la uci

El 38,59% de los fallecidos de COVID-19 entre 70 y 79 años en la sexta ola no ingresaron en unidades de cuidados intensivos, según cifras del Instituto de Salud Carlos III, el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) y la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Renave). Al compararse las cifras de hospitalizaciones y muertes de estos organismos, se porcentaje se dispara al 93,62% entre los enfermos de 80 años en adelante, el grupo de edad con mayor mortalidad por este coronavirus.

Estos números muestran que los porcentajes de ocupación de las ucis no anticipan de modo fidedigno la mortalidad del COVID-19. Es obvio que las tasas de pacientes COVID en las ucis son un baremo a vigilar, pero que se registren porcentajes bajos en este indicador no significa que las cifras de decesos no vayan a seguir aumentando.

La uci, con intubacion y otras medidas invasivas, es un recurso médico que se limita a los pacientes con expectativas de sobrevivir. Esto ocurre no solo en pacientes con COVID, sino con cualquier patología, por lo que no todos los pacientes entre 70 y 79 años, y pocos de 80 años en adelante, son elegibles para ingresar en dichas unidades.

La sexta ola se cobró hasta el pasado 26 de abril 14.221 vidas de mayores de sesenta años. En esa franja de edad de población a priori vulnerable se produjeron 4.868 hospitalizaciones COVID, que constituyen solo el 34.23% del total de decesos.

Además, como recalcó ayer de nuevo el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, “más de la mitad” de los ingresos con COVID en los hospitales gallegos se producen por otras patologías.

Actualmente la gran mayoría de las muertes del COVID se producen no por neumonías bilaterales provocadas por el coronavirus, sino porque este patógeno actúa como detonante descompensando alguna de las enfermedades de base que son comunes a partir de los 70 o los 80 años. Es por eso que Sanidade indica en más del 99% de las ocasiones que los pacientes fallecidos “tenían patologías previas”.

García Comesaña volvió a pedir ayer “prudencia” a la población gallega y destacó que la Xunta sigue recomendando el uso de la mascarilla en interiores, pese a no ser ya obligatorio. Además, pidió que se realicen pruebas a aquellos casos sospechosos y consideró “conveniente” la cuarta dosis de vacuna para los mayores de 80 años.

En cuanto a los dactos actuales del COVID-19 en Galicia, aumentan a 745 los hospitalizados –70 más que el sábado– y descienden a 16.581 los casos activos –unos 1.400 menos–. Los fallecidos ascienden a 3.345 tras reportarse dos decesos, dos hombres de 70 y 77 años que fallecieron en el área sanitaria de Coruña y Cee.

Otros seis muertos en residencias

Los fallecimientos de residentes de centros de mayores con COVID-19 en Galicia desde el inicio de la pandemia, el 14 de marzo de 2020, hasta el pasado 24 de abril de 2022 ascienden a 856, tras registrarse otros seis. Así se refleja en el último informe actualizado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) con datos hasta el 24 de abril, en el que se recoge que en España murieron en centros de mayores en ese periodo 22.652, de los cuales 856 corresponden a Galicia, seis de ellos entre el 18 y 24 de abril de 69 en todo el país. En la semana del 18 al 24 de abril de 2022 se registraron seis muertos en el conjunto de la Comunidad gallega en residencias, todos ellos de nuevo en centros de mayores.