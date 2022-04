Galicia reduce sus ingresos por COVID mientras acecha la séptima ola en España

Los hospitalizados por COVID-19 bajan hasta los 675 en Galicia -28 menos que el día anterior-, pero los casos activos siguen en ascenso y se sitúan en los 17.987, que implican 336 más, tras registrarse otros 1.812 nuevos contagios. Por su lado, la tasa de positividad se dispara y sube hasta el 42,04%.

Según los datos actualizados este sábado por la Consellería de Sanidade, bajan a 19 las personas hospitalizadas en UCI por el COVID-19 en Galicia -dos menos-, así como las ingresadas en unidades convencionales, 656 -26 menos-.

Por su parte, en el ámbito nacional, entre el 1 y el 29 de abril, la incidencia acumulada en los últimos 14 días subió un 47%. Si a principios de mes era de 459 casos por 100.000 habitantes, ayer, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, era de 676 casos por 100.000 habitantes.

El aumento considerable de los contagios no está comprometiendo, de momento, la actividad hospitalaria. Pero eso no quiere decir que esta no esté subiendo, al contrario: a lo largo de este mes los ingresados por COVID en los hospitales de toda España han aumentado un 53%, pasando de los 4.150 que había a principios de abril a los 6.362 que había ayer. También está al alza la mortalidad por coronavirus: en los últimos siete días ha habido en España un total de 252 defunciones, un 18% más que la semana previa. Los indicadores indican que, en general, el virus vuelve a transmitirse con velocidad.

¿Por qué esta escalada? La retirada de las mascarillas en interiores y la propia condición contagiosa de ómicron abocan a una sexta ola. Esta variante, predominante actualmente, encierra en sí misma un gran beneficio y, a la vez, un gran obstáculo. Si bien por un lado provoca una enfermedad esencialmente leve, por otro genera una pobre respuesta inmunitaria en el individuo. Quiere decir que este se puede reinfectar fácilmente.

Profesionales como el jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti), Bonaventura Clotet, creen incluso que España se encuentra "en el inicio de la séptima ola", algo que se "confirmará en los próximos días".

Datos en Galicia

La situación en Galicia en cuanto a la presión hospitalaria es más tranquila, aunque continúa la escalada de contagios.

Por áreas sanitarias, la presión hospitalaria baja en cinco de las siete: A Coruña-Cee, Ourense, Lugo, Vigo y Pontevedra; mientras que sube en Santiago-Barbanza y Ferrol.

Así, en la de A Coruña y Cee bajan a tres los pacientes COVID ingresados en UCI -uno menos- y a 169 los de otras unidades -uno menos-; mientras que en la de Ourense siguen dos en críticos -sin cambios- y bajan a 95 los hospitalizados en otras unidades -20 menos-.

En Vigo, bajan a dos los hospitalizados en críticos -uno menos- y a 76 los de otras unidades -uno menos-

En la de Lugo se mantienen siete pacientes COVID en UCI -sin cambios- y descienden a 65 los ingresados en otras unidades -seis menos-; en la de Pontevedra continúan dos en UCI -uno menos- y bajan a 91 los hospitalizados en otras unidades -cuatro menos-; y en Vigo, bajan a dos los hospitalizados en críticos -uno menos- y a 76 los de otras unidades -uno menos-.

Por contra, en el área de Ferrol suben a 74 los pacientes ingresados en planta -dos más- y se mantiene con uno en UCI -sin cambios-; mientras que en la de Santiago quedan dos en críticos -sin cambios- y suben a 86 los de otras unidades -cuatro más-.

Los casos activos siguen aumentando

Los casos activos mantienen la tendencia ascendente en el conjunto de Galicia y aumentan a 17.987, que implican 336 más que la jornada anterior, al haber de nuevo más contagios (1.812) que altas (1.472), a lo que se suman cuatro fallecimientos.

De nuevo el aumento es generalizado. Suben en todas excepto en la de Vigo, que registra 49 casos menos, con 2.815 en total. Respecto a las subidas, lidera la relación Santiago (+144), seguida por la de A Coruña (+117), Ferrol (+58), Ourense (+34), Pontevedra (+17) y Lugo (+11).

El área con más infecciones activas es la de A Coruña y Cee, con 3.477

Por tanto, con más infecciones activas se mantiene el área de A Coruña y Cee, con 3.477; seguida de la de Santiago y Barbanza, con 3.030; Vigo, con 2.815; Lugo, con 2.724; Ourense, con 2.512; Pontevedra y O Salnés, con 1.995; y a la cola sigue la de Ferrol, con 1.410.

Según el último informe actualizado por el Ministerio de Sanidad este pasado martes, 26 de abril, adaptado al nuevo sistema de vigilancia del COVID-19 centrado en población vulnerable, la incidencia acumulada a 14 días en Galicia en mayores de 60 años asciende a 1.182,74 casos por 100.000 habitantes, mientras que la media nacional se sitúa en 608,16.

1.800 contagios en las últimas horas

En cuanto a los nuevos contagios de COVID-19, se mantienen por encima de los 1.800 con otros 1.812, que constituyen 80 más que los 1.732 del viernes, tras los 1.728 del jueves; frente a los 1.725 del miércoles, unos 1.483 el martes, después de arrancar a esta semana con 794 nuevos casos abiertos en 24 horas. Con el nuevo protocolo ya no se contabilizan los autotest positivos y no se hacen pruebas de diagnóstico a población en general.

Así, los contagiados aumentan en Galicia a 586.128, de los cuales 133.725 corresponden al área de Vigo; 121.542 a la de A Coruña y Cee; 92.802, a la de Santiago y Barbanza; 70.829 a la de Ourense; 67.151, a la de Pontevedra y O Salnés; 63.876 a la de Lugo; y 35.346, a la de Ferrol.

Este viernes pasado se realizaron 2.052 PCR en Galicia, que incrementan a 3.850.974 las pruebas de este tipo hechas desde el inicio de esta pandemia, y 3.549 test de antígenos, que sitúan en 1.695.933 los hechos en la comunidad gallega, lo que supone 5.601 entre ambas.

Por su lado, la tasa de positividad -número de PCR positivas por cada 100 realizadas- se dispara hasta el 42,04%, tras el 32,24% del viernes, repuntar al 35,51% este jueves, situarse en el 28,77% el miércoles, en 20,6% el martes y comenzar esta semana en el 25,56%. Por ello, continúa por encima del 5% que marca la OMS para dar por controlada la pandemia.

Cuatro muertes más

Las víctimas de la pandemia por el COVID-19 en Galicia ascienden a 3.343 tras haber notificado la Consellería de Sanidade este sábado otros cuatro óbitos.

Los fallecimientos, del 28 de abril, corresponden a una mujer de 94 años del área sanitaria de Ferrol, un hombre de 81 años, de Vigo; otro de 76 años y una mujer de 92 años, ambos en el área de Pontevedra.

Por su lado, 564.858 personas se han curado del COVID-19 desde el inicio de esta crisis sanitaria, tras recibir el alta otras 1.472 en la jornada pasada en la comunidad gallega.

El Sergas dispensa 66 tratamientos de los antivirales

El Servizo Galego de Saúde ha dispensado un total de 66 tratamientos de los antivirales contra el COVID, 'Paxlovid' y 'Evusheld', en su primer mes de prescripción en la comunidad gallega.

Tras recibir la primera remesa de estos medicamentos el pasado 28 de marzo, el área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos ha destacado con la utilización de 22 tratamientos de estos fármacos, seguida por el área sanitaria de Vigo, con 12 prescripciones.

En cuanto al resto, el área sanitaria de A Coruña y Cee se han dispensado seis tratamientos; en el área de Santiago y A Barbanza, ocho; en el área de Ferrol, seis; en el área de Pontevedra y O Salnés, cinco; y en el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco deValdeorras un total de siete tratamientos.

Estos medicamentos, recuerdan, se añadieron a las vacunas y a otros tratamientos para evitar la evolución grave de la enfermedad en pacientes positivos, además de prevenir hospitalizaciones en pacientes con sintomatología breve. Ambos se suministran bajo prescripción médica.

Por una parte, 'Paxlovid' es un fármaco que se administra por vía oral y posibilita controlar la progresión de la infección en pacientes leves que cuenten con factores de riesgo para una evolución grave de la enfermedad.

A su vez, el medicamento 'Evusheld' se administra por vía intramuscular mediante dos inyecciones y está dirigido a personas adultas inmunodeprimidas para la prevención de la infección o del desarrollo de complicaciones debido al coronavirus.