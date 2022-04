Drones, blindajes y textiles inteligentes: así quiere la industria militar hacerse fuerte en Asturias

En Asturias hay una treintena de empresas de la industria de defensa, de las cuales 23 acaban de forman una asociación, junto al centro tecnológico Idonial, para desarrollar proyectos innovadores y dotar al Ejército español de tecnología propia. La asociación, presentada este jueves tras varios meses de preparativos, está presidida por Santa Bárbara Sistemas SAU, ocupando la secretaría la Fundación Idonial. Como explicó David González, director de Desarrollo de Negocio y Estrategia de Idonial, “lo primero que va a aportar esta asociación es un aprovechamiento de todo el conocimiento que tiene la región históricamente en la industria de la defensa, además de coordinarla y contribuir a que nuestras Fuerzas Armadas tengan su propia tecnología hecha en Asturias”.

El consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez, resaltó la importancia de esta industria para apalancar fondos europeos y nuevas inversiones, así como generar productos innovadores. “La coordinación entre empresas, centros tecnológicos, Universidad y la propia Administración resultará clave para convertir Asturias en un polo tecnológico capaz de captar fondos de innovación”, indicó.

Asturias es puntera en campos con potencial. “Nosotros estamos muy especializados, por supuesto en manufactura avanzada, hay mucha tradición en materiales avanzados, como blindajes. También vehículos no tripulados, en los que varias start-ups asturianas están trabajando. También hay empresas de realidad virtual y realidad aumentada. Podemos hacer gemelos digitales que pueden simular un escenario hostil en tiempo real. Tenemos empresas que están trabajando en desarrollar textiles inteligentes. Dentro de la asociación están la Universidad y empresas que trabajan con drones capaces de detectar explosivos enterrados en zonas hostiles”, enumeró David González, que no se olvidó de las posibilidades de los demostradores tecnológicos para ser probados por la Brigada 35 del Ejército. El consejero Borja Sánchez apuntó algún campo más, como “los nanomateriales, los nanosensores, la seguridad en las telecomunicaciones o incluso la medicina de precisión”.

Sánchez resaltó el efecto arrastre de la industria de defensa. “Se trata de un campo importante para la capacitación tecnológica de la región y su industria. Internet, el radar, las pantallas táctiles son desarrollos que surgieron en el ámbito de la defensa”, constató.

El presidente de la asociación, Ángel de Álvaro, secretario general de Santa Bárbara Sistemas, resaltó que “por cada euro que se invierte en defensa, a la economía le repercute en dos y medio”. De Álvaro indicó que la nueva asociación pretende aprovechar “los frutos de un montón de empresas y del Gobierno para conseguir mejores piezas, componentes y materiales”.

La asociación se gestó mucho antes de la guerra de Putin, un acontecimiento que “ha conseguido despertar la conciencia de que la libertad, la democracia y la seguridad son valores importantes y no podemos no hacer nada porque nos las pueden quitar, como está pasando en Ucrania”. De Álvaro llamó la atención sobre “un déficit colectivo, que es asociar la industria de defensa a algo pernicioso, cuando no deja de ser industria”.

Y abundó: “Nos vamos a dar cuenta de que invertir en defensa no es malo, puede ser positivo. El compromiso de nuestro Gobierno de subir nuestro gasto en defensa un 2 por ciento va a ser bueno para nuestro país y para las empresas. Eso arrastra”.

En el acto –en el que estuvo el coronel jefe del regimiento “Príncipe”, Pedro Luis Gutiérrez, y el jefe de la Zona de Asturias de la Guardia Civil, el coronel Francisco Javier Puerta–, participaron el coronel Carlos Manuel Mendoza, el coronel de la sección de aviones europeos Ignacio Isusi Nieto y el representante del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Raúl García Esparza, quien explicó el programa estratégico de carácter dual para el área de la seguridad y la defensa. En la clausura, el director general de Innovación, Iván Aitor Lucas, animó a la agrupación empresarial a trabajar de forma conjunta en proyectos para concurrir a convocatorias nacionales y europeas.