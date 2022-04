Es escritor y conferenciante Francesc Miralles compartió ayer en el Club FARO reflexiones, experiencias vitales y respuestas que ha ido encontrando a preguntas existenciales en una charla-coloquio que mantuvo durante una hora con Belén Varela, experta en Organización y Personas, y alrededor de veinte minutos respondiendo a cuestiones que le formulaba el público asistente al acto celebrado en el MARCO.

El experto en el campo de desarrollo personal y autor de varios títulos de éxito internacional presentaba en Vigo su último libro, “20 preguntas existenciales cuyas respuestas pueden cambiar tu vida” (editorial Kairós), un ensayo en el que responde a cuestiones que han marcado su vida, ayudado por filósofos, escritores, guías espirituales y su propia experiencia en el arte de interrogarse.

“La pregunta más difícil de responder es quién soy yo”- comentó- . “Yo contengo multitudes, eras otro cuando salías de la infancia, cuando terminaste una relación o cuando te mudaste de ciudad”, agregó. “Somos aquello que no podemos perder en un naufragio”, resolvió.

Haciendo suya la frase del filósofo Adam Watts “no estás obligado a ser quien eras hace cinco minutos”, Francesc Miralles apuesta por afrontar la vida con mentalidad de principiante. “Los verdaderos maestros necesitan sentir que siempre están empezando porque si no se anquilosan. Por eso los lamas sonríen como adolescentes o Miró llegó a casi los cien años pintando como un niño”, expuso. Y defendió esta postura para el ámbito de la empresa y la invención. “Los grandes han empezado de cero miles de veces, le pasó a Edisson con el filamento de la bombilla. El mundo es lo que es gracias a los pesados”, afirmó.

Respecto a las preguntas existenciales del por qué y el para qué, Miralles acudió a la experiencia cercana de la pandemia para explicar que no siempre se encuentra un porqué pero si hay personas que encontraron en ella el para qué. “Muchos se dedicaron a pensar, otros decidieron abandonar la ciudad y trasladarse al campo y muchos, ocho millones en Estados Unidos, protagonizaron la gran desbandaba, abandonando sus puestos de trabajo”.

La utilidad o inutilidad del dolor fue otro de los temas existenciales abordados en la charla. El conferenciante acudió a Woody Allen para decir que el dolor es inevitable y el sufrimiento opcional y abogó por verlo como algo temporal -cambiando la imagen de un pozo por la de un túnel-, sin caer en victimismos ni convertirlo en el centro de tu vida y viéndolo como formación. “El sufrimiento te lo puedes quedar para ti, hablar siempre de tus padecimientos o utilizarlo como herramienta para ayudar a caminantes que te vas encontrando en la vida”, explicó.

Sobre tener propósito vital, Miralles destacó la importancia de explicar a los jóvenes cuánto están dispuestos a sacrificar por su pasión. “La expresión no tengo tiempo es falsa. Mientras estamos vivos tenemos y somos tiempo. La cuestión es en que empleas tus horas libres”. Respecto a las redes sociales y a la “dieta digital”, mencionó a expertos como Bill Gates o Steve Jobs que limitaban el tiempo que pasaban con dispositivos sus hijos y a recomendaciones como no ver una pantalla ni seguir noticias alarmantes tres horas antes de irse a dormir.

En una época en que los alimentos ecológicos y de proximidad llenan cada vez más supermercados, habló de la importancia de “controlar el alimento que le damos a nuestra mente”.

Partiendo de la base de que el ser humano desde sus inicios ha estado sujeto al sesgo negativo, de tal modo que los primitivos que veían una flor se olvidaban al poco tiempo de esa imagen y si divisaban un oso lo recordaban todo el día, el escritor citó a autores que ofrecen una visión no catastrófica del mundo empleando datos estadísticos y científicos. Habló de los peligros de extralimitarse ayudando a los demás, salvando a quien no debe ser salvado y olvidando que “tú eres tu primera necesidad”. Se refirió a la decena de decisiones cruciales que uno toma en su vida y dijo que hay señales, como la tristeza sin motivo, que “te dicen que estás donde no deberías o no estás donde deberías”.

“La curiosidad es la vitamina C para mantener vivo el entusiasmo en la vida”

Antes de escribir “Ikagai”, el libro que ha sido traducido a 66 idiomas y con el que ha ocupado los primeros puestos de ventas en Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Turquía y la India, donde lleva dos años como número uno de no ficción, Francesc Miralles y el coautor del título, Héctor García, recibieron en una whiskería en Japón un consejo del suegro de este último, Yoshiaki, una especie de filósofo callejero de la antigua Grecia conocido en la capital de Okinawa por ir ofreciendo consejos a los viandantes. El hombre, que les propuso acudir a una aldea de centenarios para realizar un trabajo de investigación cuyos autores no sabrían si sería un artículo para el National Geographic o uno de los ensayos más vendidos, les dijo: “En la vida hay un momento en el que hay que decidir si quieres vivir como todo el mundo o desarrollar poderes”. Preguntado en la charla coloquio de ayer en Club FARO por ese poder secreto, Miralles respondió que era la curiosidad, l cual identificó con “la vitamina C para mantener vivo el entusiasmo”. “Mientras ese niño interior se haga preguntas y quiera descubrir cosas, es que estás vivo.”, añadió. Y habló de una filósofa que le comentó que no leería más porque ya había leído todo. Y eso le pareció a Miralles como estar en la antesala a a muerte.