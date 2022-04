Dende ‘brazaletes da Urdiñeira’, de ouro, procedentes de Parada de Serra (A Gudiña, Ourense), e que forman parte da colección de ourivería de Álvaro Gil (actualmente no Museo Provincial de Lugo) ata a Biblioteca de Emilia Pardo Bazán ou técnicas tradicionais como a olería de Gundivós (Sober-Lugo) e Niñodaguia (Xunqueira de Espadanedo-Ourense). Son Bens de Interese Cultural (BIC), patrimonio de especial protección polo seu valor.

A día de hoxe Galicia conta cun total de 775 Bens de Interese Cultural, dos que 102 foron declarados dende a aprobación da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia do ano 2016. O último en incorporarse: un microscopio naturalista creado a finais do século XVII polo microbiólogo holandés Antony Van Leeuwenhoek, propiedad de Tomás Camacho, peza única en España e un dos nove que existen en todo o mundo. Tamén é BIC o legado de Castelao, segundo resolución de 2011. “Esta foi unha declaración inmaterial, non material, polo que non afecta ás súas obras en concreto. Implica a prioridade en materia de salvagarda (difusión, rexistro, investigación)”, explican dende a Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

“Unha das coleccións incorporadas recentemente foi a Biblioteca de Emilia Pardo Bazán, con preto de 11.000 volumes, á que se suma a colección de ourivería de Álvaro Gil, declarada en 2015, pertencente ao Museo Provincial de Lugo e que conta con 44 pezas que son expoñente da época pre e protohistórica do noroeste peninsular, así como o arquivo fotográfico Vidal, declarado en 2019 (Arquivo Municipal de Laxe-A Coruña)”, enganden as mesmas fontes.

Pero, que supón ser BIC?

Son bens “de distinta natureza”, indican as mesmas fontes. Poderiamos facer unha inmensa listaxe de igrexas, mosteiros, catedrais, pazos, castros, dolmens, mámoas... tamén de coleccións de libros, fotografías ou pezas destacadas polo seu destacado valor histórico e cultural. “Integran o patrimonio artístico de Galicia as manifestacións pictóricas, escultóricas, cinematográficas, fotográficas, musicias e das restantes artes plásticas, de especial relevancia, de interese para Galicia”, como consta na Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia. Son bens que “polo seu carácter sobranceiro no ámbito da comunidade autónoma, son declarados como tales por ministerio da lei ou mediante decreto do Consello da Xunta de Galicia, a proposta da consellería competente en materia de patrimonio cultural”. Poden ser bens inmobles, mobles ou inmateriais. O réxime BIC implica a máxima protección e tutela. Dende o deber de conservación (conservar, manter e custodialos debidamente para evitar a súa perda, destrución ou deterioro) ata a regulación das condicións en caso de traslado ou visitas públicas.

Arquivo Vidal de Laxe: a historia a través das fotos

Son 43.475 fotografías en soporte plástico, 5.886 fotografías en vidro e 10.306 en papel. Están no Arquivo municipal de Laxe (A Coruña). Aínda que moitas son das comarcas de Bergantiños e Soneira, a información que proporcionan as imaxes trascende o ámbito local e resultan de interese para a cultura galega en xeral. Son mostra da evolución da paisaxe rural e urbana. Moitas das imaxes son retratos, tanto individuais como colectivos. Tamén sobre actividades laborais, de lecer e política. Trátase do ‘Arquivo fotográfico Vidal’, con documentos dende finais do século XIX ata a década dos 70 (do XX). Plácido Vidal (1867-1956, Laxe) era avogado e amante da fotografía. Continuou o legado profesional José María Vidal García (1900-1988).

Máis de 10.000 libros da biblioteca de Pardo Bazán

“A colección de libros de Emilia Pardo Bazán é esencial tanto por ser unha biblioteca creada por unha intelectual, novelista, autodidacta e defensora da liberdade da muller, preocupada pola cuestión social, como por ser froito das súas relacións con intelectuais contemporáneos, unha das pensadoras máis sobresaíntes do seu contexto e vixente na actualidade”, como consta na argumentación. Son un total de 10.855 volumes, dos que 7.883 están custodiados na sede da Real Academia Galega (na rúa Tabernas, A Coruña) e preto de 2.972 no interior de Meirás. A gran maioría dos volumes son primeiras edicións, moitas dedicadas polos seus autores. Dende literatura do Século de Ouro español, do XIX e XX (francesa e española) ata literatura galega.