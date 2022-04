O xarro é a forma máis representativa da olería de Gundivós (Sober-Lugo), un recipiente de barro exclusivo para o viño. En Niñodaguia (Xunqueira de Espadanedo-Ourense), lugar tamén famoso pola súa actividade oleira, destacan os “cacharreiros”.

A olería galega estivo fundamentalmente vinculada á agricultura, como complemento. Por iso é utilitarista. Con barro e a través das súas mans os oleiros daban forma a recipientes, vasillas, pezas e cacharros para empregar na vida diaria. As técnicas tradicionais como a olería de Gundivós e Niñodaguia incluíronse en 2018 na declaración BIC da Ribeira Sacra. Tamén se incorporaron a esta distinción, que eleva a protección de bens materiais e inmateriais, as técnicas construtivas da carpintería de ribeira, que foron declaradas un ano despois, no 2019.

“O saber da carpintería de ribeira é a única ferramenta para manter vivas embarcacións que pertencen á historia pasada e presente das comunidades, das persoas e tamén da propia navegación, que non poderían seguir en uso e ter un futuro sen eses coñecementos”, describen na declaración desta actividade típica dos portos galegos, coa madeira como materia base.

A capacidade técnica para a contrución de embarcacións en Galicia está presente “dende momentos moi antigos na historia, como as manifestacións dos petróglifos do río Vilar en Oia ou da Borna en Moaña, que poden representar as primeiras embarcacións documentadas en Galicia e que chegan hogano, outorgándolle a esta manifestación unha das secuencias máis longas e ricas da nosa cultura, cun forte carácter identitario, que nos define e nos conecta con moitos outros lugares costeiros, en especial da Europa Atlántica, nun fluxo mutuo de divulgación e transmisión de coñecementos en formas e técnicas de navegación no curso da historia”.