El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé, han firmado un acuerdo marco que refuerza la colaboración entre ambas instituciones en materia social, científica, educativa y cultural. Esta colaboración establece que la entidad dedica a acción social en la comunidad un total de 12,5 millones de euros en 2022.

“En un entono tan complejo como el actual, es necesaria la suma de esfuerzos para llevar a cabo una acción social efectiva y eficiente. Una acción social, en definitiva, que llegue a las personas que más lo necesitan y redunde en una mejora de su calidad de vida. Por eso es tan importante para nosotros la colaboración con la Xunta con el objetivo de trabajar en favor del bienestar de los gallegos”, explicó el presidente de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé.

Entre los objetivos básicos marcados en el convenio firmado ayer destacan la colaboración en la mejora de las condiciones de vida de la infancia más vulnerable, de las personas mayores y de los colectivos con necesidades especiales afectados por enfermedades, así como la contribución al bienestar de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.

Además de estas líneas de actuación, el acuerdo también incluye acciones en los ámbitos educativo, cultural y de investigación y conocimiento. Uno de los proyectos prioritarios que dan cuenta del compromiso de la entidad hacia las necesidades de los gallegos es CaixaProinfancia. Es uno de los programas estratégicos de la entidad y se desarrolla en Galicia con el objetivo de luchar contra la pobreza infantil. En 2021, este programa atendió en la comunidad a 670 niños y niñas de 416 familias.

A través de los proyectos de integración laboral, entre los que destaca el programa Incorpora, la entidad fomenta la contratación de colectivos con dificultades especiales para encontrar trabajo. A lo largo de 2021 se facilitaron un total de 1.869 puestos de trabajo en Galicia gracias a la colaboración de 557 empresas del territorio.

Además, está el programa de Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, que atendió el año pasado a 1.282 pacientes y 1.269 familiares; el programa de Personas Mayores (246 actividades, 2.144 usuarios) y el Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales, que en 2021 benefició a 3.290 personas. Este año se destinarán 1,5 millones de euros a este programa en Galicia, más del doble que en 2021.

La inserción social y laboral de personas privadas de libertad a través del programa Reincorpora (141 en Galicia en 2021) y las becas de la Fundación ”la Caixa” (11 concedidas en 2021) son también objetivos destacados a los que la Fundación ”la Caixa” destina sus esfuerzos en la comunidad.

Por otro lado, la red de oficinas de CaixaBank, mediante ayudas de la Fundación ”la Caixa”, impulsa proyectos y actividades de su entorno más inmediato en los ámbitos social, cultural y educativo. A lo largo del año 2021 se facilitaron 241 de estas ayudas, con una inversión de más de un millón de euros por parte de la Fundación.

Apoyo al Xacobeo 2021-2022

La Fundación ”la Caixa” firmó en 2020 un acuerdo específico de un total de 5 millones de euros para apoyar la celebración del Xacobeo, que se ha trasladado a 2021 y 2022 a causa de la situación generada por la pandemia de COVID-19. La colaboración incluye el apoyo tanto a iniciativas de la Xunta como a actividades propias de la entidad en el marco del Año Santo.

En el marco de esta alianza, recientemente se ha inaugurado la exposición Objetos de deseo. Surrealismo y diseño en la Ciudad de la Cultura de Galicia, en el monte Gaiás. También, respecto al apoyo de la Fundación ”la Caixa” a iniciativas de la Xunta en el marco del Xacobeo 2021, destacan los Conciertos no fin do mundo, la exposición itinerante de fotografía Percorrer o tempo. Visións contemporáneas do Camiño y el espectáculo familiar de gran formato Inventio, inspirado en el Camino de Santiago.

Además, la entidad promueve la difusión territorial de la cultura a través de las exposiciones itinerantes. En 2021 pudieron visitarse Leonardo da Vinci. Observa. Cuestiona. Experimenta, en A Coruña; Tierra de sueños. Cristina García Rodero, en Ourense; Empieza el espectáculo. Georges Méliès y el cine de 1900, en Vilagarcía de Arousa; Otros mundos. Viaje por el sistema solar de la mano de Michael Benson, en Vigo; Faraón. Rey de Egipto, en la Ciudad de la Cultura, y Humano más Humano, en la Fundación Barrié.

En el ámbito educativo, se seguirá desarrollando el programa EduCaixa, que engloba la totalidad de la oferta educativa de la Fundación ”la Caixa”. En 2021, fueron 128 escuelas gallegas, con un total de 37.826 alumnos, las que participaron en recursos y actividades de este proyecto.