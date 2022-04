O feminismo galego nos tempos románs e medievais

“A historia non foi tan masculina como nos contaron”. Asegúrao Marisa Vidal, autora de “Eu son Exeria”, na que recompón quen foi a primeira muller na Hispania en escribir unha guía de viaxes no século IV. Tamén o defenden Camiño Noia e Carme Varela que onte falaron en Vigo da independencia que viviron no Medievo mulleres nobres galegas.

Neste século XXI, chegou o tempo de retirar a venda dos ollos á hora de lembrar a historia da muller. Dous libros recén publicados axúdannos a conseguilo: “Eu son Exeria. Lectura feminista dunha viaxe no século IV” (Galaxia) e “Desterradas” (Xerais), un drama teatral que gañou o Premio Álvaro Cunqueiro. Ambos os dous foron onte presentados en Vigo.

Marisa Vidal Collazo "elabora unha narración na que alterna párrafos do diario orixinal de Exeria con descricións do seu percorrido e impresións sobre o papel da muller nesa igrexa primitiva e a súa falta de evolución ata hoxe", afirma Vidal sobre "Eu son Exeria", na revista AÍ. pic.twitter.com/JTAGrT1mBb — Editorial Galaxia (@EdGalaxia) 5 de abril de 2022

En “Eu son Exeria”, Marisa Vidal –tamén coñecida como Marisa de Corme– recupera os datos que se coñecen de Exeria, a primeira peregrina galega, da que se teña coñecemento. Esta muller, no século IV, percorreu a ruta de Galicia a Xerusalén.

Para deixar constancia do traxecto, anotou a que se considera a primeira guía de viaxes escrita por unha muller na Hispania, “Itinerario”, que se converteu ademais nun bestseller durante séculos.

“Só temos un texto dela, un códice que escribiu pero fáltannos páxinas do inicio, do medio e do final. ‘Itinerario’ foi un texto con relativo éxito na Idade Media, transmitido nos mosteiros de España, Italia e Francia. A copia que temos, do século XI foi atopada no mosteiro de Montecassino, en Italia, que era a biblioteca medieval máis grande”, explica Vidal.

De Exeria, sabemos que naceu nalgún punto da Gallaecia, da Galicia romana. A viaxe desta muller, culta –sabía ler e escribir en latín e coñecía tamén o grego– durou tres anos. Crese que partiu da Galicia no ano 381 xa que hai constancia de que no 382 visitou o monte Sinaí. “A última data, sinala Vidal, que aparece apuntada no diario é o ano 385, cando está en Constantinopla volvendo para a casa. Estivo instalada en Xerusalén dous anos, sabémolo porque describe as liturxias, as capelas e igrexas que hoxe xa non seguen en pé. Tamén se desprazou a outros lugares como Alexandría ou Exipto. Despois, volve polo mesmo sitio que foi. En Constantinopla, despídese no diario dun grupo de amigas” dicindo que o resto da viaxe xa llo contaría en persoa.

O testemuño de Exeria serve para concienciarnos de que no século IV había mulleres empoderadas que viaxaban, que escribían, que mesmo construían hospitais. “A vida non era igual en todo o Imperio romano. Na Gallaecia, había mulleres que ían á guerra, que herdaban, que eran representantes da comunidade. Non todas as mulleres estaban sometidas. Pouco a pouco estas mulleres van saíndo á luz. A min, interesábame contar a historia de Exeria relacionándoa con outras mulleres importantes do seu tempo”, sinala a autora que onte presentou o libro en Librouro.

No Medievo, tamén había donas que vivían en liberdade. Delas falaron onte en Vigo Carme Varela e Camiño Noia na conferencia “De cando as monxas bieitas galegas se fixeron prófugas” que serviu ademais para presentar a obra teatral “Desterradas”.

Cando as nobres non casaban ou ficaban viúvas dende o século X “o normal era que fundaran un mosteiro cos cartos da familia. Eran os mosteiros rurais (só con presenza feminina). Alí, tiñan unha vida moi acomodada. Daquela, a cultura estaba nas mans dos clérigos e unha maneira de acceder a ela era meterse nas mans da Igrexa”, explica Camiño Noia.

Durante séculos funcionaron con independencia e liberdade ata que no século XIII algúns señores feudais comezaron a apropiarse de cousas das súas terras e mesmo chegaron a forzar a algunhas. Os Reis Católicos e a Igrexa acordaron unha reorganización destes mosteiros para que a súa xente quedase sometida ás regras estritas.

A decisión foi ordenar ás abadesas e monxas destes mosteiros de mulleres a recluírse no Mosteiro de San Paio de Antealtares en Compostela, para monxas de clausura. Ao principio, o Papa apoiaba estas mulleres galegas que chegaron a fuxir de San Paio e regresar aos seus devanditos monasterios para vivir alí durante uns anos ata que novamente foron sometidas e encerradas en Santiago.

Este anaco da historia galega vén de ser rescatado polo libro “Desterradas”, que gañou o Premio Álvaro Cunqueiro de textos teatrais. A idea deste texto comezou nunha visita da Asociación O Sorriso de Daniel, de patrimonio románico, á que pertence Carme Varela Mosteiro de Albeos, en Crecente.

Relata Varela que a zona estaba chea de refugallos e suciedade polo que escribiron á Dirección Xeral de Patrimonio para que a puxese en valor. Ao non obter resposta, decidiron facelo elas. Tras moitos anos, adecentaron o lugar e hoxe as ruínas poden visitarse. “Démonos conta de que había que contar a historia de por que as monxas abandonaran o mosteiro xa que se cría que fora pola desamortización de Mendizábal, o que non foi así”, sinala Carme Varela.

O primeiro paso foi unha investigación e o segundo, unha obra de teatro. A idea é facer unha lectura dramatizada de “Desterradas” alí este verán para que se coñeza a súa historia.

A obra sitúanos nos últimos días das relixiosas nobres galegos naquel mosteiro antes de partir para a clausura de Compostela e perder a súa independencia. “A pelexa contra a Coroa e a Igrexa foi porque perdían a liberdade. Elas dentro do mosteiro eran donas e señoras das súas posesións que eran moitas e non tiñan que dar contas a ninguén. O poder que tiñan era tremendo. Falamos de quince mosteiros que chegan dende o sur de Pontevedra ata o Vicedo” conclúe Varela que presentou o libro onte na EMAO, nun acto do Ateneo Atlántico.