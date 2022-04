Los comercios no pueden exigir que los clientes utilicen la mascarilla, avisa Darias

Tras 700 días de obligatoriedad, por fin llegó el día de quitarse las mascarillas en los interiores. Ayer, primera jornada libre de tapabocas, resultó un tanto extraño, con muchísimas personas que optan por llevarla igualmente, por precaución, de forma voluntaria. Solo hay que ponerla en hospitales y centros sanitarios, residencias, farmacias (tanto trabajadores como visitantes) y en transportes, menos en andenes y estaciones. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, aclaró ayer que los establecimientos comerciales no pueden obligar a los clientes a llevar mascarilla, dado que no es preceptivo usarla salvo en las excepciones anteriormente enumeradas.

“No es obligatorio llevarla”, remarcó Darias tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del decreto que pone fin a la obligatoriedad de esta medida. Darias puntualizó que no se podrá expulsar a un cliente de un comercio por negarse a utilizar tapabocas. Los propietarios de los negocios solo pueden obligar a los trabajadores del establecimiento a usar la medida de protección si en el puesto de trabajo en concreto no hay ventilación o distancias suficientes. Comerciantes comentaban ayer que una gran parte de sus clientes sigue entrando a los locales con ella y “son excepciones” los que no la llevan.

En cuanto a los vuelos en avión, habrá que llevarla al subir y bajar y durante el trayecto, únicamente. Mientras se espera en el aeropuerto o en la misma terminal, no habrá que ponérsela.

En el trabajo no hay que usarla salvo que lo aconsejen desde ‘riesgos laborales’

Todavía hay dudas sobre lo que pasará en algunos ámbitos como el laboral y el escolar, cuestiones que no acaban de estar claras. En el ámbito laboral, la ministra Darias expresó que la regla general es que no debe usarse el tapabocas, salvo que los servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas, tras evaluar los riesgos de ese puesto en concreto, establezcan lo contrario. Darias afirmó que las empresas no evaluarán la necesidad de usar o no la mascarilla por la evolución de la pandemia sino por las características del puesto de trabajo, como que cuente con la ventilación adecuada o se garantice la distancia, al igual que se explicaba para los comercios.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, expresó ayer su rechazo a que recaiga en las empresas la responsabilidad de posibles contagios COVID-19 tras decaer el uso obligatorio de la mascarilla en espacios interiores y de que sea cada centro de trabajo el que determine la necesidad o no de usar este elemento de protección. “Aunque es verdad que es el momento de quitar las mascarillas todavía el índice de contagios es alto”, indicó.

De todos modos, para consultar asuntos relacionados con el puesto de trabajo, el entorno de la empresa y realizar la necesaria ponderación de los riesgos, la ministra indicó que habrá una nueva actualización, la número 20, de la guía: “Procedimiento para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2”, que se publicará “en los próximos días”.

Otro ámbito con dudas sobre este tema es el escolar. Son muchos los alumnos/as que deciden seguir llevándola, por una cuestión de costumbre, precaución, temor al contagio y un cierto reparo a prescindir del EPI. Si bien el decreto del ministerio asegura que ya no es obligatorio llevar mascarilla en el ámbito escolar, desde la Xunta se pidió prudencia.

Carolina Darias, cuando el martes explicó cómo quedaría regulado el uso de la mascarilla en el ámbito educativo, expresó: “en ningún caso será exigible en este contexto”. Según explicó la ministra, los niños han sufrido con mucha menos virulencia el efecto del coronavirus, y obligarlos a cubrirse la boca a ellos y a sus compañeros y profesores supone realmente un retraso en su educación, sobre todo en las etapas más tempranas.

Las Anpa advierten de que unos colegios recomiendan llevarla y otros no

Pero en Galicia, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, dijo el lunes que se va a mantener la recomendación de llevar la mascarilla en clase. Explicaba que el ámbito educativo preocupa, por el número de personas en clase y, “a veces, sin una ventilación adecuada”. Además, según apuntaba el conselleiro, puede haber algún positivo en los hogares. De ahí la llamada de Galicia a la precaución en este ámbito, si bien los centros aguardan el comunicado o las instrucciones de la Xunta sobre este aspecto. Algunos colegios enviaron un mensaje a las familias de este tipo: “ante la ausencia de comunicación oficial por parte de la Consellería de Educación y/o de la Consellería de Sanidad, desde el centro recomendamos esperar a la llegada de la misma para proceder a la retirada”. Desde las Anpa de Lugo, Isabel Calvete pidió “coordinación y coherencia” en el ámbito educativo. Según sus palabras, algunos colegios informaron a los padres sobre la necesidad de seguir llevándola, otros no se pronunciaron. “No puede ser que unos centros se remitan a las decisiones del Gobierno, otros a las recomendaciones de la Xunta y otros hagan lo que les parece más conveniente”, apuntó, porque al final los padres no saben a qué atenerse.

El Gobierno deja claro que en el ámbito educativo deja de ser obligatoria. Desde los centros escolares públicos solo se podría obligar a los alumnos a cubrirse la boca cuando se encuentran dentro del transporte escolar: ni ellos ni sus profesores tienen que llevarla en el aula.