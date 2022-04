Llegó la hora de verse las caras: ¿cómo despide Galicia a las mascarillas?

Seguro que este miércoles más de uno en España descubre por fin el rostro de ese vecino que se mudó a su comunidad en algún momento de los últimos dos años, o la cara de ese compañero de trabajo que se incorporó recientemente a su empresa. Y es que, después de 700 días con la mascarilla a cuestas cubriendo más del 50 % de la superficie facial, -desde la nariz hasta la barbilla- llegó la hora de verse las caras.

Y es que el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la modificación del decreto por el que se pone fin a la obligatoriedad del uso de las mascarillas en interiores a partir de este miércoles, excepto en algunos ámbitos, después de que así haya sido aprobado en el último Consejo de Ministros.

En este real decreto se establecen los ámbitos donde la mascarilla continuará siendo obligatoria para las personas de seis años en adelante. Estos son los supuestos:

Los usuarios de los medios de transporte aéreo, por ferrocarril o por cable y en los autobuses , así como en los transportes públicos de viajeros deberán continuar llevando mascarillas.

Seguirán siendo obligatorias en los espacios cerrados de buques y embarcaciones en los que no sea posible mantener la distancia de 1,5 metros, salvo en los camarotes, cuando sean compartidos por núcleos de convivientes.

En los centros sociosanitarios, los trabajadores y los visitantes tendrán que llevar mascarilla cuando estén en zonas compartidas.

También los centros, servicios y establecimientos sanitarios, según lo establecido en el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, serán lugares en los que las personas trabajadoras, los visitantes y los pacientes, con excepción de las personas ingresadas cuando permanezcan en su habitación, tendrán que seguir llevando mascarilla.

En el entorno laboral, con carácter general, no resultará preceptivo el uso de mascarillas, recoge el BOE. No obstante, los responsables en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con la correspondiente evaluación de riesgos del puesto de trabajo, podrán determinar las medidas preventivas adecuadas que deban implantarse en el lugar de trabajo o en determinados espacios de los centros de trabajo. Esta obligación no será exigible a las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

Tampoco será exigible en el caso de que, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de las mascarilla resulte incompatible.

Recomendaciones en España y en Galicia

Las autoridades sanitarias del país recomiendan a las personas con una mayor vulnerabilidad ante la infección por coronavirus que se mantenga el uso de mascarilla en cualquier situación en la que se tenga contacto prolongado con personas a distancia menor de 1,5 metros. De ahí que se aconseje un uso responsable del cubrebocas en los espacios cerrados de uso público en los que las personas transitan o permanecen un tiempo prolongado, así como en los eventos multitudinarios. La Comunidad gallega, como ya anunció hace dos días el conselleiro de Sanidade, Julio Comesaña, se desmarca en ciertos aspectos de esta norma, y mantiene la recomendación de seguir usando la mascarilla en interiores y en las aulas. En este sentido, este pasado martes, el titular en materia de Educación, Román Rodríguez, confirmó que la Xunta recomendará mantener "voluntariamente" la mascarilla en las aulas "por precaución, por prudencia y por respeto".

"El decreto del Estado fija claramente que puede ser retirada y nosotros, desde la Xunta, planteamos que se pueda mantener voluntariamente la mascarilla dentro del aula", ha apuntado Román Rodríguez, que ha pedido hacer caso de las recomendaciones de los expertos sanitarios. Sobre la posibilitad de que los centros puedan obligar a usarla, el conselleiro recuerda que para obligar tienes que tener un marco legal" y, en este caso, "el marco legal está claro". No obstante, añadía que, si algún joven o niño "quiere mantenerla", podrá hacerlo. "Se recomienda por prudencia, por responsabilidad y por respeto mantener las medidas de precaución", zanjaba.

Trabajar con o sin mascarilla: ¿quién lo decide?

El uso o no del cubrebocas en el puesto de trabajo es otra de las grandes dudas que se habían planteado tanto empleados como empresas en estos días previos a la entrada en vigor de la norma. ¿Quién tiene la responsabilidad de decidir si los trabajadores cubren o no su rostro?. El texto en el Boletín Oficial del Estado no es del todo explícito y deja la decisión final en las empresas. Si bien recoge que, con carácter general, no resultará preceptivo el uso de mascarillas, no fija claramente que pueda ser retirada. Serán los responsables en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con la correspondiente evaluación de riesgos del puesto de trabajo, los que tomarán este tipo de decisiones. Si las empresas apuestan, por tanto, seguir con las mascarillas, el empleado no podrá negarse a ello.

En los mercados, no; en los supermercados, sí

En las empresas de alimentación con venta directa y de cara al público, apuestan por seguir cubriendo el rostros de sus empleados. Es el caso, por ejemplo de la cadena Gadis, que mantiene esta obligatoriedad, al igual que los supermercados de los centros comerciales de El Corte Inglés. Aunque esta cadena multiproducto ha optado por una solución híbrida, al liberar a los vendedores del resto de plantas del cubrebocas, mientras no atiendan directamente a un cliente. Será entonces cuando tengan que ponérsela.

En el caso de los mercados de abastos, son los tenderos de cada puesto los que deciden si llevan o no la mascarilla. Así ha ocurrido este miércoles en el de Teis, en Vigo, donde se mezclan caras cubiertas y sin cubrir, tanto entre los vendedores como entre los clientes.