Incertidumbre en los sectores de mayor contacto estrecho ante la retirada de las mascarillas en interiores

Llevamos semanas oyendo decir que el día 20 de abril se retira la obligatoriedad general de portar mascarillas en interiores, pero el Gobierno ha decidido esperar al último instante para dar a conocer los detalles. Si no se remedia, se publicará la norma el mismo día en que entra en vigor. Sin el real decreto que lo regule, muchas empresas no saben a qué atenerse y viven las últimas horas de la obligatoriedad de la mascarilla con “incertidumbre”.

Gimnasios.

Se espera que la mascarilla ya no sea obligatoria. “Hemos tenido una reunión pero decidimos esperar a ver qué sale en la publicación del BOE –reconocían ayer a FARO desde Máis que Auga, en Vigo–. Todo el mundo da por hecho que se va a retirar, pero puede suceder que se siga la dinámica de otras veces y se deje la decisión en las comunidades. No nos queremos aventurar a nada. En principio, si no es obligatoria, lo dejaríamos a libre elección del usuario”, explican.

Centros sanitarios, sociosanitarios y asistenciales.

Un informe al que ha atenido acceso Europa Press señala que en estos lugares deberán seguir portando mascarilla los trabajadores y visitantes cuando estén en espacios compartidos fuera de su habitación. El presidente, Pedro Sánchez, señalaba a Antena 3 que serán obligatorias en hospitales.

¿Qué ocurre con las farmacias?

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, apunta en una entrevista a El País que serán obligatorias en las boticas. Desde el Colexio de Farmacéuticos de Pontevedra, la presidencia remarcaba ayer a este diario que “la farmacia es un centro sanitario al que acuden a diario pacientes y personas vulnerables, a las que debemos proteger”.

Centros de fisioterapia.

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España está a expensas de lo que determine el BOE para remitir recomendaciones a sus asociados. Su presidente –y presidente también del colegio gallego–, Gustavo Paseiro, explicaba ayer que esperan el BOE y el informe técnico para tomar medidas: “Esperemos que publiquen el anuncio en un horario decente y no como en otras ocasiones. Esperamos que se tenga en cuenta que ofrecemos un tratamiento cercano a los pacientes”. La misma cuestión surge para dentistas y otros facultativos con un contacto estrecho con pacientes.

Peluquerías y salones de belleza.

En estos establecimientos desconocen por completo cómo les afectará la nueva norma. La plataforma de imagen personal Creer en nosotros no se muestra especialmente preocupada al indicar que será cada negocio el que decida qué hacer aconsejado por su asesoría. No obstante, Nuria Montero indica que esta plataforma se creó para luchar por la rebaja del IVA en estos servicios.

Transporte público.

El Gobierno central ha ido recalcando en los últimos días que será obligatoria cuando se viaje en cualquier transporte público por tierra, mar o aire.

Comercio y supermercados.

Un informe al que accedió Europa Press recomienda el uso de la mascarilla en espacios cerrados de uso público en los que las personas transitan. Es decir, en el pequeño comercio, centros comerciales o supermercados no sería obligatoria.

Cines, teatros, museos.

También se recomendaría el uso del tapabocas en estos espacios, así como en discotecas y salas de conciertos.

Bares, restaurantes, pubs.

En principio, y a expensas de lo que establezca el BOE, también se recomienda el uso de la mascarilla en espacios cerrados donde las personas permanezcan comiendo o bebiendo un tiempo. César Ballesteros, presidente de la Asociación de Hostelería de Pontevedra (Feprohos) y de Asehospo, (Hospedaje Provincia de Pontevedra), señalaba ayer a FARO que más que la retirada de mascarillas lo que “más nos preocupa es que la gente entre en nuestros establecimientos”, y que las nuevas medidas que se adopten puedan ayudar a esto con el fin de reactivar el consumo en el sector.