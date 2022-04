La Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI) recuerda que todas las personas usuarias del sistema sanitario tienen derecho a ser atendidas en condiciones de igualdad, con la obligación de que los espacios, las infraestructuras y los materiales de la sanidad pública sean accesibles a todos, algo que no siempre se cumple, denuncia esta organización. “Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos y deberes que todos los ciudadanos, lo que exigimos es poder tener igualdad de oportunidades”, afirma Laura Quintas Lorenzo, coordinadora de la Comisión Sociosanitaria de COGAMI.

Otros derechos que reclama COGAMI están relacionados con la maternidad y la toma de decisiones sobre el propio cuerpo. “Las mujeres con discapacidad tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, a ser tratadas o no, a participar en campañas de tamizaje, a ser madres o no, y a recibir información de forma accesible y comprensible para una correcta toma de decisiones”, manifiesta con motivo del Día Europeo de los Derechos del Paciente celebrado ayer.

La elección de los tratamientos cuando estos no son obligatorios y el derecho al consentimiento informado y comprendido por el paciente, es otra pieza indispensable para alcanzar un sistema sociosanitario adecuado a las necesidades de los pacientes. “El sistema de salud debe transformarse en un nuevo sistema más humano y empático, que sepa comunicarse con todo tipo de de personas”, manifiesta Quintas, que añade: “Mientras el sistema de salud no sea inclusivo, mientras otras personas tomen decisiones por nosotros, no estaremos ejerciendo todos nuestros derechos”.

Creada en 2011 por COGAMI ante el aumento de entidades sociosanitarias que representan a personas con una enfermedad crónica, la Comisión Sociosanitaria trabaja en colaboración con la administración pública sanitaria para el seguimiento y colaboración en el catálogo de ortopedia, decretos sanitarios, y planes de actuación del Sergas, y para apoyar a colectivos específicos en sus demandas y potenciar las necesidades de accesibilidad en el ámbito hospitalario.

Esta comisión cuenta actualmente con 25 entidades que representan a personas con patologías como lupus, esclerosis, fibromialgia y fatiga crónica, hemofilia, enfermedad renal, crohn y colitis ulcerosa, enfermedades reumáticas, personas con amputaciones, personas con lesión medular, linfedema y espondilitis.