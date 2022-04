“La polémica sobre la exención del IBI a la Iglesia católica en España es injusta. Es rotundamente falso que no pague ese impuesto y que exista en la práctica un régimen fiscal privilegiado, como a veces se oye. Desde 2002 figura en el mismo régimen que cualquier otra fundación, incluso la de los partidos políticos, sindicatos o ONG para el desarrollo”. Así lo afirmó ayer el vicesecretario para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, en la conferencia que ofreció en el Club FARO “Los ‘cuentos’ y las cuentas de Iglesia Católica en España”.

Presentado por Jesús Carracedo, vicario episcopal de Asuntos Económicos de la diócesis de Tui-Vigo, Barriocanal respondió a lo largo de su ponencia a los principales interrogantes que, en relación con la economía de la Iglesia y con sus supuestos privilegios, se suelen plantear en el debate público.

Comenzó argumentando la validez y vigencia de los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español, cuyo contenido en materia económica “no difiere de los otros acuerdos que tiene el Estado español con las principales confesiones religiosas”, según destacó. Aclaró que España no constituye una excepción en este tipo de colaboración entre el Vaticano y otros estados -habló de 150 países, 45 de nuestro entorno-, y defendió la existencia de estas relaciones como fruto del artículo 16 de la Constitución española en lo que se refiere a garantía del derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto, no solo a nivel individual sino también colectivo.

En relación con la asignación tributaria dio datos referidos a la última declaración y recordó que la Iglesia renunció a percibir cantidad alguna con cargo a los presupuestos para su sostenimiento, como ocurre con otras instituciones. “Dicen que la Iglesia está sobrefinanciada en once mil millones de euros, La realidad es que desde 2007, cuando entró en vigor el sistema de asignación tributaria, no ve ni un solo euro de los Presupuestos Generales del Estado. Únicamente percibe lo que los contribuyentes deciden asignar de manera personal, en un sistema absolutamente democrático”. “Realmente la Iglesia es la única que se somete a ese plebiscito -en referencia a la casilla de la declaración de la renta que permite al contribuyente destinar el 0,7 de su cuota íntegra-, al que no están sometidas otras confesiones religiosas”, agregó.

También quiso detenerse en el tema de las inmatriculaciones, donde hizo el recorrido histórico de las mismas y recordó que inmatricular no significa hacerse propietario, sino solo reconocer un derecho existente. En este año “las diócesis españolas y la Conferencia Episcopal han revisado, una a una, el listado de 35.000 inscripciones remitidas por el Gobierno, entregando un informe con más de 2.500 anomalías que están siendo estudiadas (bienes sumergidos en pantanos, bienes no existentes…). Dicho listado es público y se puede encontrar en la web de la Conferencia Episcopal con total transparencia”.

En relación con el patrimonio de la Iglesia también puso de manifiesto los estudios realizados por auditores independientes que “cifran en más de 22.000 millones de euros (el 2% del PIB) el hecho de que la Iglesia administre, sostenga y mantenga el patrimonio histórico, en favor de la sociedad”.

Otros temas abordados en la charla fueron los relativos a la educación concertada o la religión en la escuela donde puso de manifiesto “la importante aportación que realiza la Iglesia en términos de servicio, aportación de valores y de ahorro a las arcas públicas”. “La Iglesia está financiando la educación en España”, afirmó.

Por último, dio a conocer datos de la memoria de actividades de la Iglesia acerca de su labor social y asistencial, disponibles en el portal de transparencia de la conferencia episcopal y auditados. En definitiva, Giménez Barriocanal quiso trasladar el mensaje de que “la Iglesia quiere estar presente en la sociedad para cumplir su misión, con independencia, sin privilegios, pero también sin discriminaciones”.

Presidente de la COPE e impulsor del plan de transparencia de la iglesia católica en España

Elegido en noviembre de 2020 vicesecretario para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal, cargo que equivale al de gerente, Giménez Barriocanal es desde 2010 presidente de la COPE, y desde julio 2021, de Abside Media, que engloba además de a la mencionada cadena radiofónica, a Trece TV y a emisoras musicales. Entre las funciones que ha venido realizando en los últimos treinta años como técnico de la gerencia de la Conferencia Episcopal española, se encuentran las de asesorar en materia económico fiscal a las diócesis y a asociaciones y fundaciones canónicas de ámbito nacional, así como a gestionar el patrimonio de la Conferencia. Participante en reuniones con los representantes del gobierno de cara a la interpretación de los acuerdos Iglesia-Estado en materia económica, fiscal y de seguridad social y reciente impulsor del Plan de transparencia de la iglesia católica en España, Fernando Giménez es desde 2017 consultor de la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede. Compagina estos cargos con su labor docente como profesor de economía financiera y contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, de la que ocupó el cargo de decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales entre 2006 y 2010.