¿Nos quitaremos todos la mascarilla?

El miércoles, día 20, es la fecha prevista por el Gobierno para eliminar la obligatoriedad de llevar mascarilla en interiores. Tras algo más de dos años de pandemia, se acerca el final de una de las medidas más restrictivas y que más ha aguantado en el tiempo: llevar el cubrebocas dentro de los sitios. Es la última gran restricción que quedaba, después de que en el mes de marzo se eliminara la obligatoriedad de aislamiento de los infectados con síntomas leves.

Sin embargo, son muchas las personas que indican que van a seguir llevándola (solo se mantendrá el uso obligatorio en transporte público, farmacias, hospitales y residencias). Más allá de estos casos, de modo voluntario se podrá seguir utilizando cubrebocas. Y son muchas las personas que, si les preguntas, apuntan que la seguirán usando. De hecho, en exteriores hace meses que no hay que llevarla y mucha gente la sigue poniendo. Entre los individuos que expresan su deseo de seguir protegiéndose con mascarilla, curiosamente, grupos de jóvenes y niños/as. Las restricciones han calado de tal forma que en muchos casos permanece el miedo al contagio.

Si todo va según lo previsto, mañana el Consejos de Ministros aprobará la eliminación del uso obligado de los EPI en interiores. De este modo, la medida entrará en vigor al día siguiente, es decir, el miércoles.

¿Qué ocurre a estas alturas, con seis olas COVID a nuestras espaldas? ¿Hay hábitos tan interiorizados? ¿Ha cundido el pánico? ¿Las mascarillas han llegado para quedarse y tardaremos en ver lugares con el aforo completo libre de cubrebocas, mostrando caras y expresiones? Aunque hay que caminar hacia la normalidad, como ya han hecho la mayoría de países europeos, ya sin restricciones, la precaución es buena. Desde el ámbito sanitario recuerdan la situación: sigue habiendo contagios y hospitalizados por COVID, si bien el nivel de vacunación ha minimizado los efectos del virus. Galicia presenta la mayor cobertura vacunal de España, un 87 % de la población con pauta completa, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, que se eleva a casi un 94% en cifras más recientes de la Xunta.

“No hay normalidad prepandemia, sigue habiendo contagios e ingresos por COVID” Begoña Graña - Facultativa

“Realmente no hay tal normalidad prepandemia, sigue habiendo contagios e ingresos. Afortunadamente pocos graves. En el hospital hay que seguir llevándola. En mi caso, por ejemplo, en interiores de espacios públicos no la pienso quitar”, explica Begoña Graña, facultativa en hospital. Las cifras de contagios siguen elevadas en las últimas jornadas, en torno al millar diario o más. Y esta Semana Santa se ha notado en cifras COVID.

Los pequeños: un ejemplo

Los más pequeños, aunque al principio fuese difícil de imaginar, han sido de los más cumplidores con la norma de llevar mascarilla, tanto en el cole como en las actividades y en su día a día. Es más, en muchas ocasiones, son los más pequeños los que recordaban a los mayores la necesidad de ponerse la mascarilla. La capacidad de adaptación de los escolares, en circunstancias adversas como ha sido la pandemia, con momentos muy duros y cansancio en las aulas en varias fases del curso, sorprendió a muchos.

“Un niño puede contagiar a un adulto pero el paradigma habitual es al revés” Federico Martinón - Pediatra experto en vacunación

Aunque todo apunta a que no tendrán que llevarla ya en los centros escolares, muchos niños y niñas transmiten a sus padres su deseo de seguir poniéndose el cubrebocas a diario. Según Federico Martinón, jefe de Pediatría del CHUS y experto en vacunas: “sabemos con certeza que son los adultos los que contagian a los niños y no al revés y más marcado cuanto más pequeño es el niño”. “Eso no quiere decir que un niño no pueda contagiar a un adulto pero el paradigma habitual es al revés”, describe Martinón, que añade: “dejemos a los niños tranquilos, bastante han hecho ya por nosotros esta pandemia”. Ahora quizás el trabajo de concienciación se centre en justo lo contrario, explicar “con fundamento y lógica” el proceso inverso: la necesidad de ir quitando los EPI para dibujar el camino de vuelta a la normalidad.

El síndrome de la cara vacía ya apareció cuando se permitió quitar el cubrebocas en exteriores

"El miedo no es una emoción que desaparezca rápido, por lo que es normal que haya cierto poso durante un tiempo”, expresaba Daniel Novoa, psicólogo, a FARO, cuando se eliminó la obligación de llevar la mascarilla en exteriores (el pasado mes de febrero). También en ese momento hubo gente (y sigue habiendo) que continuó usándola.

Es más, hay un síndrome, el síndrome de la cara vacía, para expresar el reparo de muchas personas para volver a mostrar el rostro después de un periodo de restricciones. Pues una situación similar podría darse ahora en interiores.

“Llevamos dos años con esto: a algunos ahora les cuesta olvidarse y otros lo deseamos” Rocío Paramá - Docente

Entre los reacios a quitar el tapabocas, muchos niños y jóvenes. “No sé si depende tanto de la edad como del miedo que tienen las familias a un posible contagio. En Secundaria buena parte están en el patio sin mascarilla pero todavía hay alumnos que la llevan (sea por deseo expreso de ellos o por recomendación de sus padres). En Primaria también. Creo que se debe a circunstancias personales de cada uno (convivencia con gente mayor, determinadas patologías) y a sus miedos. Llevamos dos años siendo bombardeados: a algunos ahora les cuesta olvidarse y otros lo estamos deseando”, explica Rocío Paramá, docente.

“Los niños se adaptan a todo lo que se les explique con fundamento” Begoña Castro - Psicóloga y orientadora

Según Begoña Castro, psicóloga y orientadora, “es una cuestión más sanitaria que de creencias o preferencias”. “Los niños se adaptan a todo lo que se les explique con fundamento. Y el miedo transmitido sería el condicionante fundamental para este rechazo” (de algunos a quitarse la mascarilla a pesar de que ya no será obligatoria), cuenta Begoña Castro, psicóloga y miembro del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG).

Obligatoria en transporte, farmacia, hospital y residencia La ministra de Sanidad, Carolina Darias, aclaró ayer que la mascarilla seguirá siendo obligatoria en todos los transportes públicos “sin ninguna excepción”, así como en centros, servicios y establecimientos sanitarios, incluyendo las farmacias. “Va a ser obligatoria en el interior de los centros, de los servicios y de los establecimientos sanitarios. Es decir, en los hospitales, en los centros de salud, de transfusión de sangre y va a ser obligatoria en las farmacias, como establecimientos sanitarios a los que va gente también vulnerable”, aseguró la ministra en una entrevista en El País. El real decreto que aprobará el Consejo de Ministros mañana también mantendrá el uso obligatorio en los transportes “por avión, por ferrocarril, por guagua, en metro y en barco, en interior, siempre que no puedas mantener esa distancia de un metro y medio”. “No hay ninguna excepción en los transportes públicos. En todos hay que llevarla”, zanja. Mientras, en los trabajos serán los servicios de prevención de cada empresa los que determinen la obligatoriedad en función de las circunstancias donde se desarrolle. “Fuera de ahí, será un uso responsable, especialmente para las personas vulnerables”, afirmó Darias quien, no obstante, no descarta que haya que volver atrás con esta relajación en algún momento y que Sanidad baraja “la previsión de cualquier escenario”. Además, la ministra abre la puerta a una cuarta dosis de la vacuna frente al COVID.