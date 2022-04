Los ciberdelincuentes utilizan cualquier oportunidad para llevar a cabo sus estafas y con la llegada de la Semana Santa han encontrado la excusa perfecta. Han sido muchos los españoles que han decidido coger el coche durante estos días de vacaciones y con eso han querido jugar para engañar a sus posibles víctimas.

La Guardia Civil ha alertado a través de su cuenta de Twitter de un nuevo timo a través de los correos electrónicos. En esta ocasión, los estafadores se hacen pasar por la DGT para engañar a través de un enlace malicioso.

"Detectada campaña fraudulenta a través del correo electrónico (phishing) suplantando a la Dirección General de Tráfico. El mensaje contiene un enlace a una supuesta notificación que descarga malvare en el dispositivo" escriben desde la Guardia Civil.

Los estafadores envían un correo con el asunto "Bloqueo del vehículo - Multa no pagada" en el que piden al destinatario que entre a un enlace para pagar dicha multa. "Saludos cordiales. Tienes una multa pendiente. Se ha identificado en nuestro sistema una multa de tráfico no pagada dirigida a usted o su vehículo. Para ver la notificación, visite este enlace", se puede leer en el mensaje que ha publicado la Guardia Civil.

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha informado que si se ha descargado el archivo malicioso es posible que el dispositivo se haya infectado. Una de las soluciones que ofrecen es la de escanear el equipo con un antivirus actualizado y eliminarlo.

Si no has llegado a hacer clic y lo has podido detectar a tiempo, tan solo deberás eliminar el archivo descargado de tu ordenador y el correo electrónico. Si tienes dudas sobre su veracidad antes de hacer nada, deberás ponerte en contacto con la DGT para resolver tus dudas.