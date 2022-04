Unha app pioneira e feita dende Galicia

Dous anos estivo a darlle voltas o xornalista e escritor Camilo Franco a Piso Franco, unha app pioneira na cultura galega wna que podemos ter acceso cun clic ás súas producións literarias, reportaxes ou críticas culturais. “Sorpréndeme que isto non o fixera alguén antes”, confesa nunha entrevista.

“O xénero literario predominante é o que eu xa viña facendo máis, o relato breve; e dende o punto de vista do xornalismo, tamén están todos os xéneros qWue eu viña facendo. Falta un pouco máis de reportaxe –debido ás restricións da pandemia– que terá un carácter máis literario, máis persoal, do que eu podería facer nun medio de comunicación”, detalla para engadir que terán por suposto apoio de vídeo e audio.

A intención, recoñece, é ser “libre. Sen entrar moito en crítica, eu creo que os medios están presos de si mesmos. A falta dun modelo agora mesmo obrígaos quizais a xéneros que podían ter abandonado”.

Subliña que é “unha app de autor” –dispoñible en varios idiomas– polo que “contará o que queira” e que “nunca conseguiu nun medio: fixar a atención nas cousas que a min realmente me interesan”.

Este comunicador con dilatada experiencia, considera que “a produción en serie de noticias provoca un esgotamento no lector que ao final lle desaconsella ir aos medios. Creo que se perdeu o concepto de autoría xornalística tanto dende os xornais como dende os propios xornalistas”. Debaixo destas frases, hai unha reflexión que ben podería servir de manual de xornalismo contemporáneo.

Nas primeiras semanas en marcha de Piso Franco, o seu creador ten evidenciado interese polos textos literarios e “polas cousas que se saen do rego”. Como exemplo disto último, sitúa as críticas non condescendentes, é dicir, as que buscan informar sen lle importar molestar.

Preguntado sobre o efecto da pandemia na información cultural, opina que “na información cultural, o baleiro é bastante grande agora mesmo”. Non obstante, matiza que esta tendencia xa vén de antes. “O que ten que ver coa información cultural se non é profesión ou ocupación máis perxudicada da crise económica (do 2008), faltoulle pouco. Houbo máis baixas –porcentuais– no eido da información cultural ca na construción. Este sector da comunicación cultural foi un dos máis golpeados da crise económica; non se recuperou e coa pandemia tivo o golpe de gracia. A súa presenza social desapareceu e non parece que a curto prazo se vaia recuperar”.

Neste punto, ofrece unha reflexión: “Cando os medios de comunicación deixan de prestarlle atención á cultura, esta perde estatus. E como esta perde estatus, os medios de comunicación déixanlle de prestar atención á cultura”. Para el, “este círculo vicioso só se rompe cando hai elementos sociais que sobrepasan o inmediato círculo da cultura”.

Como exemplo, expón: “cando hai un escritor famoso por outras cousas ou un grupo gWwalego que podería ir representar a España a Eurovisión [en referencia a Tanxugueiras] e non espertaba tanta reacción galega hai dous anos e agora entra nun punto de atracción e vese que o que é información cultural sobre iso entra nunha dinámica na que se aplican criterios non culturais a un argumento cultural. Por exemplo, non vin na prensa galega moitas referencias a Leilía como referente delas”.