A piques de celebrarmos o Día Internacional da Danza, o día 29, Fran Sieira e a súa compañía contan as horas para actuar en Vigo nesa data e no xoves 28 de abril. As entradas están practicamente esgotadas para ver un espectáculo de danza galega e contemporánea con sete candidaturas aos premios Max.

Para Sieira, declarar Ben de Interese Cultural o baile tradicional galego é vital. “Xa está ben de poñer peros, hai que declaralo BIC. Todos debemos ceder un pouquiño para chegar a consenso”, defende para demandar tamén a súa profesionalización mediante unha titulación. “O flamenco, que vén dunha daza popular, está profesionalizado e arraigado en todo o mundo. A xente preguntará como imos comparar o flamenco co baile tradicional galego, pero o flamenco era unha danza popular nunha rexión. E a danza galega ten os recursos suficientes se non máis para ser profesionalizada e estudada”, reivindica. Quen fala é un home que deu os seus primeiros pasos no baile tradicional galego aos oito anos e que hai poucos aparcou o seu traballo nunha firma de O Porriño, tras licenciarse en Empresariais e facer un postgrao de Comercio Internacional, co gallo de crear unha compañía de danza, o seu gran soño. De aí que o seu primeiro espectáculo levara como título “De soños”, unha peza na que investiu os seus aforros para interpretala xunto á Tanxugueira Aida Tarrío e Xisco Feijoo. De feito, Fran Siera foi un dos dous bailaríns que defendeu “Terra” no Festival de Benidorm e Aida forma parte do elenco de DeMente (na que canta tamén), se a axenda das Tanxugueiras llo permite. Sobre este segundo espectáculo –con dirección artística da gran Carla Diego Luque– que veremos este mes en Vigo, “Demente”, Sieira recoñece que “levaba moito tempo coa idea na cabeza de facer unha peza sobre a enfermidade mental por experiencias familiares. Eu tiven un avó con demencia senil moitísimos anos e un curmán, que por un accidente de tráfico, quedoulle diagnosticada unha esquizofrenia. Sempre sentín que puiden acompañalos máis”. A obra tamén procura plantexar cuestións como por que nos dan medo as doenzas mentais. “Penso –reflexiona Sieira– que é porque temos medo ao descoñecido. A saúde mental é a parte máis marxinal da saúde. Inda hai o estigma de que á xente lle dá medo ou vergonza falar de que vai ao psicólogo. Queremos aportar o noso grao para intentar normalizar a doenza mental”.