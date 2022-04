“Xa está ben de poner tantos peros, hai que declaralo ben de interese cultural”

A piques de celebrarmos o Día Internacional da Danza, o día 29, Fran Sieira e a súa compañía contan as horas para actuar en Vigo nesa data e no xoves 28 de abril. As entradas están practicamente esgotadas para ver un espectáculo de danza galega e contemporánea con sete candidaturas aos premios Max.

Para Sieira, declarar Ben de Interese Cultural o baile tradicional galego é vital. “Xa está ben de poñer peros, hai que declaralo BIC”, defende para demandar tamén a súa profesionalización mediante unha titulación. “O flamenco, que vén dunha danza popular, está profesionalizado e arraigado en todo o mundo. A xente preguntará como imos comparar o flamenco co baile tradicional galego, pero o flamenco era unha danza popular nunha rexión. E a danza galega ten os recursos suficientes se non máis para ser profesionalizada e estudada”, reivindica.

Quen fala é un home que deu os seus primeiros pasos no baile tradicional galego aos oito anos e que hai poucos aparcou o seu traballo nunha firma de O Porriño, tras licenciarse en Empresariais e facer un postgrao de Comercio Internacional, para crear unha compañía de danza, o seu gran soño.

De aí que o seu primeiro espectáculo levara como título “De soños”, unha peza na que investiu os seus aforros para interpretala xunto á Tanxugueira Aida Tarrío -que forma parte do elenco da obra e na que mesmo pon voz- e Xisco Feijoo. De feito, Fran Sieira foi un dos dous bailaríns que defendeu “Terra” no Festival de Benidorm. Recoñece que a viraxe foi unha decisión complexa pero que el quere “arrepentirse das cousas que se fan non das que se deixan sen facer”.

Sobre este segundo espectáculo que veremos este mes en Vigo, “Demente”, Sieira recoñece que “levaba moito tempo coa idea na cabeza de facer unha peza sobre a enfermidade mental por experiencias familiares. Eu tiven un avó con demencia senil moitísimos anos e un curmán, que por un accidente de tráfico, quedoulle diagnosticada unha esquizofrenia. Sempre sentín que puiden acompañalos máis”.

A isto sumouse a pandemia polo coronavirus, co peche nos fogares da poboación polo confinamento. “Decidín aproveitar ese tempo para empaparme da realidade da saúde mental”, engade.

Nese proceso de documentación, mantivo entrevistas con psicólogas e psiquiatras, pero tamén viu o documental “Fóra” (sobre o centro psiquiátrico de Conxo).

A obra tamén procura que o público se plantexe cuestións como por que nos dan medo as doenzas mentais. “Penso –reflexiona Fran Sieira– que é porque temos medo ao descoñecido. A saúde mental é a parte máis marxinal da saúde hoxe en día. Inda hai o estigma de que á xente lle dá medo ou vergonza falara de que vai ao psicólogo. Queremos aportar o noso grado para intentar normalizar que unha persoa poida ter unha enfermidade mental e unha vida digna. Todo o mundo, se non a padeceu, coñece a unha persoa achegada que tivo depresión, ansiedade, esquizofrenia ou outras patoloxías”.

O resultado foi unha peza na que hai unha mistura entre danza contemporánea e tradicional. “Pensamos que é unha proposta interesante que abre a danza galega a máis público”, sinala Sieira.

En canto á música, do compositor Cristian Silva, Sieira destaca que “é brillante. Sona moito á raíz. O público poderá escoitar unha peza que lle sone a unha muiñeira de Lugo, dos Ancares; un folión do Entroido de Viana do Bolo e Vilariño de Conxo; melodías tradicionais na voz de Aida Tarrío e Martín Mondragón”.

Unha aportación importante á peza foi tamén a dirección artística de Carla Diego Luque. “Ela é unha clave fundamental na peza. A maneira que ten de entender o movemento fixo levar a obra a un plano máis contemporáneo”, explica o bailarín e coreógrafo.

Preguntado polo que significa agora que na actuación do Festival de Benidorm actuasen dous bailadores galegos amosando o baile tradicional do país, Sieira sinala que “a nivel público, axudounos a abrirnos a máis xente, que teña curiosidade por ver espectáculos como DeMente que maman do baile tradicional. Por exemplo, en Vigo, comezamos a vender entradas para unha soa función, a do 29 de abril. E ás semanas, xa non quedaban tiques polo que se abriu unha nova actuación, para o 28, e só quedan nalgún recuncho. Espertar a curiosidade do público para que vexa danza é marabilloso porque anima aos programadores a que programen máis danza. Se é galega, mellor”.

Recoñece este artista que en Galicia “hai moi poucas programacións de danza”. Ante a cuestión de por que non se aposta máis por esta arte nos escenarios galegos, Fran Sieira amósase convencido de que “é a pescada que se morde a cola. Os programadores non programan danza porque o público non vai ver danza e o público non ve danza porque os programadores non a programan. Se queremos apoiar a danza, hai que arriscarse. Ao mellor no primeiro ano non tes moito público, pero no segundo haberá máis e no seguinte outro pouco máis. Antes de actuar en Vigo, estaremos en Carballo. Levan 20 anos cunha programación estable de danza, chamada ‘Primavera en danza’. Eu sei de cidades, e non é caso de Vigo, que non programan danza porque non teñen público. Se non a ofrecen, non a terán nunca”.

Como apoio, Sieira plantexa facer programacións estendidas, para ofrecer tamén actividades nas que se poidan relacionar co público como charlas ou obradoiros.