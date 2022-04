La voz, otra víctima del COVID

Cómo cuidar la voz

No fumar; no beber alcohol; no gritar; no hablar en exceso; evitar carraspear; hidratarse bien; hacer pautas al hablar; en el caso de hablar ante un auditorio, usar un micrófono para ayudarse a proyectar la voz.

Principales afecciones

Disfonía: dificultad para hablar o un cambio en el tono o en la calidad de la voz, que puede sonar débil, chillona o ronca. H Afonía: es la pérdida total de la voz.

Causas

Las más frecuente son las laringitis, provocadas por un mal uso de la voz, consumir sustancias como tabaco o alcohol, el reflujo gástrico, los resfriados o gripes (virus).