Arte sin límites físicos ni geográficos

“A través del arte, del teatro, son libres para crear, transmitir, expresar, manifestar, sentir y hacerse sentir, de empaparse unos de los otros, de llegar a los demás y de que los demás lleguen a ellos. De compartirse, en definitiva”. Así explican desde Apamp (Vigo-Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral) el poder de las actividades artísticas, sin que las capacidades o discapacidades, en definitiva, la diversidad, se traduzca en diferencias. Es más, a través de este medio de expresión y comunicación, las supuestas barreras desaparecen.

Antía Iglesias, una joven de Navia, de 27 años y usuaria del centro residencial de Apamp, acaba de vivir en Italia una de las experiencias “más emocionantes” de su vida, según ella misma expresa. Nada más y nada menos que un Erasmus artístico en el sur del país. “Nunca tuve una experiencia así, es súper bonita, me transmite muchas emociones cada día. Estoy con Marta, cuidadora de Apamp. Tenemos actividades y excursiones, salidas por las tardes. Yo me quedaría aquí. Hablamos en castellano y en italiano. Así también aprendemos lenguas. Hay gente que habla varios idiomas, entre todos nos ayudamos a traducir y entender las palabras”, nos contaba Antía Iglesias, desde Italia. Con muchas fotos de las actividades y sobre todo mucha alegría y la sonrisa siempre en la cara. En esta ocasión se juntaron en esta aventura 18 jóvenes con discapacidad (10 gallegos y 8 italianos), con otras 18 personas acompañantes de apoyo.

Actividades en Italia

¿En Italia? Participaron en un laboratorio teatral, por ejemplo: “El juego del Teatro”, o en un laboratorio expresivo de pintura creativa. Como explican sus formadores, tanto el teatro, como la música, la pintura, la escultura, la danza, el audiovisual o la fotografía “son excelentes medios de comunicación para la relación entre personas, por la espontaneidad, la improvisación, la libertad creadora, la inspiración o la belleza que generan”.

“Experimentan teatro y expresión corporal como medio de comunicación, generador de vínculos y nuevas amistades. Conducidos por la actriz Pia Wachter, directora del proyecto teatral ‘La luna nel pozzo’ de Ostuni (Brindisi), las personas participantes viven cada día nuevas formas de comunicación a través de los laboratorios artísticos-teatrales del proyecto. Sin barreras ni límites”, añade Conchi Somoza, gerente de Apamp.

Teatricarte en Europa

“Teatricarte, así se llama el proyecto sobre Teatro y Arte inclusivos, pretende proporcionar a las personas con diversidad intelectual y, en nuestro caso a las personas con parálisis cerebral, la oportunidad de compartir una experiencia de intercambio internacional sumamente enriquecedora para ellas/os, que les permita utilizar el Teatro y las Artes como medio, sin límites físicos, intelectuales, sensoriales ni lingüísticos, ayudándoles, de este modo, a hacer realidad sus sueños, como pueden hacerlo el resto de chicos/as de su edad”, describe Conchi Somoza.

Desde Apamp Antía ha sido la elegida para participar en el intercambio. No solo Antía. Ella se fue con compañeros de otras instituciones y entidades gallegas. Después, los italianos viajarán a Galicia, a finales de este mes.

“Participarán en total 65 jóvenes con diversidad intelectual, usuarios de las siete entidades participantes en el proyecto (seis de ellas gallegas: San Xerome, Aceesca, Apamp, Aspaber, Amicos y Centro Juan María; y una entidad italiana, Associazione Pegaso onlus”, según explicaron desde Apamp.

Los jóvenes con diversidad desean vivir experiencias como cualquier joven de su edad

Desde San Xerome (A Guarda) lo explican así: “Todos/as y cada uno/a de los/as jóvenes con diversidad sueñan con vivir experiencias como el resto de jóvenes de su edad. Sueñan con viajar en avión; con ir por primera vez a otro país; con conocer a personas que hablen otro idioma y poder entenderse; con hacer amistades; con compartir aprendizaje y momentos inolvidables con otros jóvenes, etc... Algo tan sencillo y asequible para muchos, es para ellas/os un sueño, una ilusión. Y como tal, merece ser ofrecida y vivida”.

“Cumplir estos sueños y dar respuesta a estas necesidades es un reto muy complejo, sobre todo cuando se trata de jóvenes con grandes necesidades de apoyo (diversidad intelectual severa, grado de autonomía muy limitado, movilidad muy reducida, grave dependencia, grandes dificultades de comunicación). Pero esa es nuestra misión, la de nuestras entidades: construir las alas y ayudar a volar a nuestras chicas y chicos, allí donde deseen llegar”, añaden en la exposición de este proyecto.

Movilidad reducida

Según Antía, algunos lugares visitados no estaban habilitados para personas con movilidad reducida, por ejemplo. “Pero no pasa nada, si te fijas en eso no haces nada, siempre encontramos alternativas”, expresa. Próximo destino: A Guarda. Aquí les espera un laboratorio musical, uno de fotografía artística y un laboratorio de audiovisuales.