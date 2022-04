“Onde hai unha ferida hai unha historia que contar”

Diego Ameixeiras, un dos reis do noir galego vén de recibir o Premio de la Crítica á mellor novela en galego polo seu último libro, “O cervo e a sombra” (Xerais), que pronto será publicado en castelán, no que trata os últimos días dun home, vencellado ás adicións. Desde Compostela, onde vive, sopra 20 velas, unha por cada ano transcurrido dende que comezou a escribir a súa primeira novela, “Baixo mínimos”.

“Si, a verdade é que a empecei a escribir no 2002. Xa pasou tempo. Fun intentando escribir o tipo de literatura que me gusta. Botando a ollada atrás, un vai vendo como vai evolucionando a nivel literario, aprendendo as cousas do oficio. Foron anos descubrindo a miña propia voz”, explica.

–Algunha vez se arrepentiu de estudar Xornalismo?

–Non, a min, sempre me gustou escribir e o xornalismo é unha maneira de intentar vivir do que escribes. Case todo o que escribo ten que ver moito coa actualidade. O xornalismo é a miña materia prima principal cando escribo. Para min, é complementario e gústame como o lugar onde se conta a realidade con inmediatez pero a literatura permíteme achegarme de maneira máis pausada.

– A obra comeza con: “Os derradeiros días da miña vida árdenme baixo as pálpebras”, vostede imaxina xa como serían os seus?

–Eu intento ver a morte como algo lonxano. Na novela, o que intentei foi contar a historia dalguén que enfronta os seus derradeiros momentos da súa vida e lémbrao de maneira cáotica. É tratar a idea da fugacidade da vida. É algo que está aí na cabeza. A literatura é fundamentalmente memoria, tempo e a profundidade das cousas.

–Todo o que nos ocorre é un sinal?

–Pode ser, si, ou que é unha última oportunidade. Co paso do tempo, un dáse conta de que as cousas hai que collelas como veñen, que o importante é vivir o presente. Cando es neno, vívelo de maneira automática pero pérdelo ao facerte adulto, cando a vida se complica, cando empezas a ter medos e incertidume.

–Xa que fala da infancia, de verdade o noso destino queda marcado nela?

–Está claro que nacer nun entorno inflúe moito, as oportunidades non son as mesmas. Iso inflúe na construción da personalidade. Pero con esa frase eu refírome á infancia como destino mental. Constrúese alí o teu carácter e todos quedamos marcados por un suceso da infancia ou por unha carencia. Todos e todas temos dentro de nós un neno ou nena que nos acompañará de forma inamovible.

–A dor está moi presente nesta historia.

–Si, a dor e a sensación de arrastrar unha derrota do pasado. Na historia de Mateo (protagonista) debe enfrontarse a algo tráxico, a morte dos seus pais. Ademais, arrastra un mundo escuro de adicións e unha historia de amor que acabou mal. A min, gústanme as historias de personaxes que necesitan ser perdoados. Ás veces, somos moi duros con nós mesmos.

–Son personaxes cuxos pensamentos son os seus principais inimigos.

–Si. Os pensamentos negativos son o peor inimigo que podemos ter. Vemos como as doenzas mentais están á orde do día. Unha cabeza desordeada é un inimigo potente. Interésame furgar nestas historias porque aí está a vida. Onde hai unha ferida sempre hai unha historia que contar.

–Chegouno a bloquear esta pandemia?

–Do estado de shock, eu creo que aínda non saímos. Non somos conscientes do momento duro que nos tocou. Non me bloqueou pero fíxome cambiar a relación co mundo. Agora todo parece máis fráxil. Esa seguridade na que viviamos antes agora xa non é tal.