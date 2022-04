“Hai maneiras de interpretar a vida sen o peso da razón”

“Que sabedes vós do meu desarraigo/ da rudeza que lastima/ do leite agre que ao nacer me inundou a boca/o ventre, o sangue mesmo?/ Aquel xeito de xa non desexar/ nunca ser habitada”. Asegura Eva Veiga que “quen decida internarse” en “E o sol era Ela” –XIX Premio de Poesía Afundación 2021– “non ha de saír indemne. De cada un dos poemas que o habitan emerxe unha punzada que nos atravesa de parte a parte”. O xurado do Premio de la Crítica non foi alleo e vén de outorgarlle o galardón ao mellor poemario en galego.

–Que grao de dificultade emotiva tivo escribir este poemario?

–Non foi difícil porque xa pasou moito tempo e xa sucedeu a catarse a través del.

–Como foi a xestación deste libro?

–O libro anterior, escrito a raíz da morte da miña nai, estaba adicado a ela e ás mulleres de seu tempo. Foi o xeito de saír “E o sol era Ela”. A temática deste novo poemario non ten que ver con ela, senón comigo. Neste, falo do sufrimento a raíz de sentir o abandono. Eu fun arrincada do núcleo familiar de moi pequena por unha serie de circunstancias.Non houbo intención de abandono pero eu vivino como algo que me fixo sufrir moito e que me acompañou moito tempo. Tiven vivencias moi amargas, sentinme perdida.Houbo un traballo longo para a axuda de tal doenza. O libro fala diso, de ir pola vida sen pisar firme. O amor é necesario cando es nena.

–Tamén está a presenza do mundo natural e máxico: O poder era de meu. Nacera unxida/ pola natureza mesma, libre.

–Nos versos falo da atracción polo mundo da sabeidoría popular. É posible un saber fóra da razón mesma. Consegues chegar a presaxiar, soñar, intuír. Hai maneiras de interpretar a vida sen o peso da idea e da razón. Sentía moita atracción polo mundo máxico.

–Hai un paralelismo entre ese mundo e a poesía?

–Si, pero non sei explicalo con palabras. Ás veces, explícome mellor coa poesía. Hai outro pé neste traballo: a atracción que sinto por que o ser humano volte a ter un irmamento coa terra. Pode axudar á sanación. Os seres humanos devoramos todo e deberiamos volver á natureza.Os poemas son rotundos, que te golpean, falan de cousas vitais e dolorosas. A través do tempo, o que foi amargor e sufrimento convértese agora en alegría, beleza e poesía e é curioso.

–Porén, a literatura pode ser sanadora?

–Pode axudar moito aos seres humanos. Reféreste ao efecto terapético de escribir?

–A iso e que nas experiencias e expresión literaria doutras persoas podes atopar resposta para a túa dor.

–Si, se o comunicas ben, si, pode facerche comprender ao outro e a ti.

–O eu debe estar sempre presente na poesía?

–Nos primeiros libros, eu falaba da natureza; despois tamén tratei o social. Teño libros que falan da violencia de xénero doutras mulleres; tamén falo contra a explotación dos recursos da mina de As Pontes e do colectivo obreiro. Está a miña empatía polo mundo. Recordo que Pilar Pallarés preguntoume unha vez no inicio de todo se non era eu capaz de falar doutra cousa que non fora a natureza. Daquela, non souben que contestar pero deime conta que fun capaz de saír de min para fóra. Pero si hai unha utilización máis do eu porque te reafirmas máis no que dis pero non é unha cousa de egoísmo, de pensar só en min.

–Vostede é enfermeira, imaxino que algo escribiría ou estará a escribir que relacione poesía e pandemia.

–Algo hai por ahí. Estoulle dando voltas. No meu caso é difícil. Deixounos aos sanitarios moi mal. Non sei se pola COVID, pero estou máis ligada agora mesmo ao meu traballo como enfermeria que ao mundo intelectual. Estou afastada do mundo de capelas e amizades da literatura. Non é imprescindible e demostroume este agasallo, este premio. Os libros e os traballos deben sustentarse por si sós.