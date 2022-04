"Más allá de conseguir una vacuna contra el COVID, lo importante es la capacidad de todo un país para producirla"

El próximo 21 de abril recogerá el Premio Balmis que han recibido investigadores como Javier Arístegui, María Blasco o Denis Mukwege.

Sí, cuando me llamaron me pilló por sorpresa, pero es un honor y lo que les expliqué es que yo lidero el equipo, pero detrás de esta vacuna hay un equipazo de gente trabajando muchísimo desde hace un par de años, Se lo comuniqué el otro día y estamos muy contentos. Lo recogeré en nombre de todos porque la vacuna es un logro por la suma de mucha gente y de mucho conocimiento.

No hay muchos premios para en el mundo de la ciencia. ¿Cree que son necesarios para darles visibilidad?

Pues no sé si hay muchos premios o no, pero está claro que es importantísimo apostar por la ciencia. Para nosotros el premio es un reconocimiento y nos hace mucha ilusión, pero lo que queremos ahora es que los países apoyen la vacuna y se utilice, y que ayudemos a parar la pandemia. Quizá en el mundo académico sirve para dar visibilidad y todo lo que sea apoyar a la ciencia es muy positivo. Gracias a eso se pudieron realizar vacunas y que el señor Balmis pudiera hacer lo que hizo. Cuando pienso cómo lo hicieron me parece mentira. Y este premio hace ilusión por ser algo tan relacionado con lo que hacemos. Nosotros también estamos luchando para que la vacuna llegue a otros países. Por lo tanto se ven muchas similitudes y eso es muy bonito.

En los últimos años parece que se ha recuperado el nombre de Balmis en cierta medida, como siempre, por una película, por la literatura y también por la Operación Balmis que fue como se llamó a la acción del ejército en la pandemia. ¿Hasta qué punto es importante lo que él hizo hace más de dos siglos ahora que valoramos tanto lo que supone una vacuna?

Para mí lo que hizo supone el convencimiento de que las vacunas eran y son importantes, la viruela en su momento, pero demuestra la importancia de vacunar a la población y el riesgo que asumió por ello, con unas condiciones que no tienen nada que ver con las que tenemos ahora, a través de niños con el virus atenuado. El método fue una innovación, no tenía otra forma.

El premio lo recibe por su papel como directora del equipo que trabaja en la primera vacuna española contra la Covid en los laboratorios Hipra. Se dijo que en mayo tendría la aprobación de la Agencia Europea del Medicamente y se podría empezar a vacunar ¿En qué momento está?

La vacuna ya está siendo evaluada por la Agencia Europea del Medicamento y esperamos que el trámite esté finalizado en mayo. Luego está el tema más burocrático y de compra que es centralizada, pero ya hemos empezado las conversaciones a nviel europeo. El Gobierno nos apoya y en España parece que se va a vacunar con esta vacuna. Yo soy optimista. Ahora son las autoridades sanitarias las que tienen que pensar cuándo van a vacunar esta cuarta o tercera dosis. Igual en septiembre. De lo que estamos convencidos es de que en el momento que llegue se va a utilizar esta vacuna porque encaja muy bien con lo que necesita toda la población europea que lleva como mínimo un par de dosis.

¿Qué aporta esta vacuna en comparación con las que ya conocemos?

Es un tipo de vacuna más estándar y creemos que puede convencer a la población que tiene ciertas reticencias para vacunarse. Los resultados han sido muy buenos, frente a ómicron e incluso frente a beta. Es superior a otras vacunas. Vamos a aportar una nueva herramienta en Europa para continuar ampliando la protección a la población. Cuando apareció la Covid hace dos años no teníamos nada y la inmunidad no se consigue en dos meses. Hay muchos grupos de población a las que va a ser necesario reforzar con una vacunación anual, un poco como la gripe. Debería poderse transformar en una vacunación como la gripe. De momento, nosotros creemos que este año y el próximo habrá que dar una dosis de refuerzo a una población más amplia en otoño, pero lo tienen que decir las autoridades sanitarias en cada país.

El éxito de la vacuna de Hipra es que es de proteína recombinante. ¿Podría explicarlo?

Todas las vacunas hasta ahora buscan bloquear la entrada del virus. Una vacuna de RNA tiene que entrar en nuestras células y las hace trabajar para que formen una proteína de forma sintética; de esa manera nuestro organismo detecta que no es suya y genera anticuerpos. En el caso de nuestra vacuna, le das la proteína hecha que es superpura y se lo facilitas, de manera que es inerte completamente y no haces trabajar a las células sino que directamente genera anticuerpos y eso evita posibles riesgos. En España hay muchos pediatras que están esperando que exista esta vacuna.

¿Es consciente de que con esta vacuna ha hecho historia?

Sí, sí. Hacemos historia porque hemos sido capaces de desarrollar esta vacuna. Es un proyecto muy estratégico y también ha sido importante el apoyo de otros países. Siempre decimos que duda de la vacuna no tenemos, los resultados están muy claros. Pero la exigencia en nuestro caso es superior a la que tuvieron las vacunas anteriores porque ya se conocen más cosas. España está haciendo un esfuerzo importante y muchos países europeos también para que entre en el calendario de vacunación en otoño. Pero tenemos que empezar aquí.

¿Un organismo público podría o debería realizar una investigación de este tipo o es inviable?

Yo creo que la clave es la colaboración público-privada. Los centros de investigación públicos han hecho una labor brutal generando conocimiento, poniéndose a nuestro lado a interpretar datos, pero luego para que esto se pueda llevar a producción es una empresa la que debe hacerlo. Si somos capaces de aunar esfuerzos en España seremos superpotentes. Esto es un ejemplo de colaboración público-privada y ha abierto una vía de trabajo. Nosotros no tenemos la forma de trabajar de las grandes farmacéuticas, nunca lo hemos hecho. El diseño de esta vacuna sale de Hipra pero tenemos diecisiete hospitales españoles públicos y privados que han participado. Abarca a todo el territorio. Tú necesitas unos espacios, equipos, elementos básicos y materias primas. Cuando sumas todo te das cuenta de que en el mapa europeo salen también más de doce países que de una forma u otra están contribuyendo. Es una vacuna completamente europea y eso es importante de cara a lo que estamos hablando siempre de tener esta autonomía en Europa para que cuando haya una nueva amenaza sepamos qué hacer desde el minuto cero. Y también estamos muy agradecidos a los voluntarios que han participado en los ensayos porque sin ellos no lo habríamos podido hacer. Más allá de conseguir una vacuna de nueva generación lo importante es la capacidad de todo un país de producirla.

¿Podemos decir que lo peor ha pasado?

La Covid no ha acabado, las infecciones de este tipo no desaparecen. Lo que sí ocurre es que cada vez se sabe gestionar mejor, tenemos vacunas y habrá que ir enriqueciendo esta inmunidad para que esto acabe siendo un resfriado. Habrá Covid en otoño y en 2023 también. Esto va para largo, pero es muy distinto hace dos años a este momento. Hay que controlar que no haya casos graves y las variantes. Un virus siempre va cambiando, se va adaptando. Su objetivo es adaptarse, pero el virus no quiere matar, se muta para sobrevivir. Ahora tenemos muchas más herramientas. En España además somos un país de referencia a nivel de vacunación contra la Covid.

Ha habido reticencias por parte de un sector de la población por la rapidez con la que salieron las primeras vacunas, cuando normalmente son procesos muy largos para su consecución, por los posibles efectos secundarios. ¿Nos espera algo que no sepamos a medio plazo?

Yo no me preocuparía. Primero porque ya nos hemos vacunado y no había otra forma de abordar la pandemia. En las vacunas, los efectos secundarios los ves a corto plazo. Es verdad que la RNA es una tecnología nueva y los primeros productos que han salido al mercado han sido estas vacunas. Pero sin vacunas estaríamos todavía con la pandemia. Y ahora salen unas vacunas de nueva generación como la nuestra, más segura porque todos los componentes que lleva están ya utilizados en otros medicamentos, por lo tanto es un escenarios distintos.

Se cuestionó también hasta qué punto era lícito el control de los laboratorios que crearon estas vacunas cuando habían recibido una gran parte de inversión pública para que se consiguieran.

Yo diría que en el caso nuestro lo hemos vivido distinto. España no es ni Estados Unidos ni Alemania, que hicieron una inyección brutal a las farmacéuticas. Nosotros hemos tenido apoyo público y estamos muy agradecidos porque sin ese respaldo institucional no llegaríamos a buen puerto. En nuestro caso se ha hecho principalmente por parte de Hipra. Hemos tenido CDTI (ayudas del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial), pero es un préstamo con una parte , un 25% aproximadamente, que son tramos no reembolsables. En nuestro caso no somos una empresa que hemos recibido tanto dinero como Pfizer o Jansen.

¿Lo hizo y lo está haciendo bien España?

Máximo respeto para todas las decisiones que se han tomado porque ha sido complicadísimo. No conocíamos nada de lo que nos venía encima. Las personas que tomaron decisiones y aún las estan tomando lo hacen con el mejor criterio del mundo. Lo que sí es importante es que nos digan en cada momento lo que hay que hacer y hay que unirse porque son situaciones muy complejas. Nosotros en Hipra fuimos cambiando las normas en nuestro laboratorio cada día y con esa experiencia veo lo que es hacerlo en un país entero y creo que lo hicieron de la mejor posible. Y en España nos ha ido muy bien.

¿Qué les diría a los antivacunas?

Yo les diría que por favor se vacunen. Si no se vacunan, tarde o temprano se infectarán y más con Covid. Si están vacunados la posibilidad de que acaben con una infección severa es muy baja. En el caso de Covid no deberíamos discutirlo, pero no podemos obligarles. Con el Covid han salido más antivacunas que nunca. Nosotros estamos en un entorno vacunatorio muy exigente. Tenemos que vacunarnos porque aunque tú no lo pases mal igual infectas a una persona que puede estar grave.

¿Todo esto ha cambiado mucho a España en cuanto a inversión y dedicación a la investigación, además de hacernos valorar más nuestro sistema de salud, pero también a los sanitarios y a los investigadores?

Yo espero que sí. Pero me gustaría ver un primer paso para valorar más económicamente a los profesionales sanitarios. No puede ser que se nos vayan a otros países por los salarios que tienen aquí. Una persona que ha hecho un Mir y entra a trabajar con un sueldo a la par que un operario. Deberíamos valorarlo mucho más porque si no, perdemos talento. Tenemos un sistema público muy potente pero lo tenemos que cuidar y eso pasa por cuidar a su vez a los profesionales. Y luego sí, apoyemos a la investigación. Se ha podido correr tanto en la vacuna porque teníamos muy buenos científicos en todo el mundo. Hay que apoyar la investigación, pero no nos olvidemos de retener el talento de nuestros profesionales. Debemos tener talento científico para desarrollar las investigaciones y luego para cuidar a los enfermos. Necesitamos quedarnos con los mejores.

¿Usted ha pasado el covid?

Sí, ya lo he pasado. Tuve bastante fiebre. Menos mal que estaba vacunada.