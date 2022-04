La Guardia Civil ha encontrado la mayor colección ilegal de animales disecados de España y una de las más grandes de Europa en Bétera. En el marco de la operación Valcites, el Instituto Armado investiga a uno de los hijos del conocido empresario valenciano Francisco Ros Casares (fallecido en 2014), como ya informó Levante-EMV, del mismo grupo que FARO, por los delitos de contrabando y otro contra la protección de la naturaleza, flora y fauna. En la operación se han hallado 1.090 especímenes disecados, lo que supone una de las mayores colecciones europeas de taxidermia y la más numerosa encontrada en nuestro país.

La investigación llevó a los agentes a inspeccionar un terreno de 50.000 metros cuadrados que albergaba una vivienda y dos naves en su interior. En el interior de estas, los guardias civiles encontraron 1.090 especímenes de los cuales 405 pertenecen a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, también conocido como Cites (acrónimo de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

Este acuerdo internacional regula la compraventa o importaciones de animales y plantas y tiene como propósito que el comercio de estos no amenace la supervivencia de las especies en su entorno natural. El nombre con el que la Guardia Civil ha bautizado la operación “Valcites” mantiene una clara relación con este tratado de protección natural.

Entre los 1.090 especímenes hay incluso especies extintas en estado silvestre como el oryx dammah (un antílope africano) o en peligro crítico como el addax, un animal incluido en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) al quedar menos de 100 individuos en su hábitat natural. Entre los trofeos de caza, entre otros, está el tigre de Bengala, único felino de piel rayada cuyo estado de conservación también está en peligro de extinción en su hábitat natural.