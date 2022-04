Ni a Laura Domínguez ni a Jaime Frade les frena el párkinson, enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento debido a la pérdida de las neuronas que producen dopamina, un tipo de neurotransmisor del cerebro. Cuando los niveles de dopamina disminuyen, esto causa una actividad cerebral anómala, lo que provoca una serie de síntomas: rigidez muscular, lentitud en los movimientos, temblores y cambios en el habla y en la escritura.

Estos dos vigueses llevan diez y dos años, respectivamente, conviviendo con esta enfermedad, a la que consideran una compañera de vida. Los dos llevan una vida activa y no están dispuestos a que la dolencia les limite.

Laura Domínguez tenía 55 años cuando se lo diagnosticaron y trabajaba como enfermera en el hospital Meixoeiro de Vigo. Un movimiento involuntario en las piernas fue la primera manifestación de la enfermedad, una dolencia que, por su profesión, conocía perfectamente. “En cuanto me lo dijeron hice que mandaran entrar a mi marido, que me esperaba fuera, para que el neurólogo le explicara en qué consistía porque yo ya sabía lo que era, pero él no”, explica.

Reconoce que en un primer momento no pudo evitar derrumbarse. “Me harté a llorar”, afirma. Sin embargo, al día siguiente decidió encarar la situación. “El párkinson es un amigo que me va acompañar hasta que me muera, por lo que tengo que tratarlo bien y seguir haciendo mis cosas, pero con este señor a mi lado”, explica.

Tras el diagnóstico, continuó trabajando hasta hace dos años, cuando le dieron la incapacidad absoluta debido al párkinson y a los problemas de columna que tiene, los mismos que le limitan a la hora de hacer ejercicio físico, uno de los pilares para ralentizar el avance de la enfermedad. Lo que sí ha hecho la dolencia es añadir una nueva fecha señalada: el día de su diagnóstico. “Todos los 1 de junio, mi marido, el señor párkinson y yo nos vamos a comer los tres juntos”, comenta.

Laura va al fisioterapeuta por su problema de columna, a gimnasia, y a clases de canto y de portugués. “Intento hacer una vida lo más normal posible dentro de mis limitaciones. Hay que aprender a vivir con esta enfermedad. De nada sirve quedarse en casa”, afirma.

En estos momentos está en lista de espera para realizarse las pruebas preoperatorias para someterse a una cirugía de estimulación subtalámica en la Unidad del Movimiento del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), ya que el tratamiento oral con levodopa empieza a no ser suficiente para controlar los síntomas.

Jaime Frade tiene 76 años y fue diagnosticado de párkinson a principios de 2020, cuando acababa de estallar la pandemia. “La enfermedad no influye para nada en mi vida. Lo he tomado con mucho interés y como un desafío, y cada día yo decido cómo comenzar ese día”, afirma.

Este exvendedor de coches no oculta su enfermedad, una dolencia que, recuerda, puede sobrevenirle a cualquiera, pero tampoco quiere que la gente que le conozca le mire de forma distinta porque tenga párkinson. “Es una enfermedad que la considero como mía, como algo muy especial y me da ánimo para llevar bien el día”, afirma.

Jaime toca la guitarra y canta en el grupo Los Bohemios. Fue tocando este instrumento cuando se dio cuenta de que algo pasaba. La mano derecha no le respondía. Fue entonces cuando acudió al médico. “La incertidumbre es peor que saber. Cuando sabes lo que tienes también sabes qué puedes que hacer”, opina.

La otra cara del párkinson

Con motivo del Día Mundial del Párkinson, la Asociación Párkinson Vigo, la Federación Española de Párkinson y las asociaciones de párkinson de España han puesto en marcha la campaña “La otra cara del párkinson”, con el fin de combatir el estigma social, los prejuicios y los estereotipos que rodean la enfermedad, como que se trata de una dolencia exclusivamente de personas mayores y que el temblor es el síntoma que más la representa, cuando un 30% de las personas no llegan a desarrollar nunca el temblor. Hace hincapié, además, en la posibilidad de continuar manteniendo una buena calidad de vida tras el diagnóstico y muestra a las personas cuidadoras, una de las caras más desconocidas y que más sufren el impacto de la enfermedad. El pasado viernes, además, la Asociación Párkinson Vigo celebró una jornada con motivo del 11 de abril en la que participaron pacientes y neurólogos de la Unidad de Movimiento del CHUS.

Para él, lo fundamental es ralentizar el avance de la enfermedad y para ello, se mantiene lo más activo que puede, haciendo ejercicio y practicando tai chi. Los síntomas más visibles en su caso son cambios en la voz, una escritura más pequeña, y en algunos momentos, torpeza y pérdida de equilibrio. “Yo prefiero quedarme con la parte positiva de la enfermedad: conozco gente nueva; tengo necesidades nuevas; me cuido más, y, sobre todo, tengo a mi mujer y a mis hijos, que me apoyan un montón”, asegura.

También reconoce que la Asociación Párkinson de Vigo, donde va tres días a la semana, supone un importante soporte para los enfermos, ya no solo por los servicios que presta –fisioterapia, psicología, logopedia, terapia ocupacional...–, y por el trato de su personal, sino porque supone un punto de encuentro. Compartir experiencias comunes ayuda mucho. Jaime así lo asegura, al igual que Laura. Lo que lamentan es la falta de espacio de los locales de la asociación. El colectivo reivindica desde hace años una sede mayor para poder dar respuesta a la demanda que recibe, aunque sin éxito.