La Asociación de Periodistas de Galicia ha decidido, por unanimidad, otorgar el Premio José Luis Alvite 2022 al periodista Javier Sánchez de Dios por su consolidada y fecunda trayectoria profesional.

La Asociación considera que Sánchez de Dios es “un comunicador nato que desempeñó el oficio desde distintos ángulos y vertientes: trabajó la información al pie de la noticia como sagaz cronista, ostentó responsabilidades informativas desde las que dio muestras de su capacidad para sacar lo mejor de cada uno de los redactores de su equipo, y lleva décadas ejerciendo como analista solvente, dotado de fina pluma para aportar claves de la actualidad política, social y económica de Galicia. En este sentido, sus artículos diarios en Faro de Vigo constituyen una referencia dentro del panorama mediático gallego”.

Por su parte, el galardonado se ha mostrado muy agradecido: "me siento honrado de que seáis vosotros, mis colegas de profesión, los mismos que -como lo he intentado siempre-, defendéis los intereses de Galicia por encima de todo, los que me atribuyáis el mérito de colaborar en esa tarea. Y, por supuesto, acepto el premio que me otorgáis con la emoción de un veterano que espera seguir en la brecha hasta que Dios lo quiera”.

El acto de entrega del premio tendrá lugar el 3 de mayo -coincidiendo con el Día de la Libertad de Prensa- en el Café Moderno de Pontevedra de Afundación.

Solvente trayectoria

Javier comenzó a escribir en 1972 como colaborador de este diario, con una sección diaria de opinión sobre política internacional que llevaba por título "Prisma del Mundo". Posteriormente se incorporó a las tareas de redacción del periódico, donde trabajó como cronista en las secciones de Local, Cierre y Nacional, siendo responsable de esta última en 1974. Posteriormente fue jefe de sección como delegado en Pontevedra de Faro de Vigo, redactor-jefe y subdirector del periódico.

Desde 2000, es escritor asociado de Faro de Vigo -situación en la que se encuentra actualmente-, como analista de política gallega y asuntos sociales.

Ha sido también colaborador en la Cadena SER, en la Cadena COPE y en programas de debate de la CRTVG, completando su trayectoria radiofónica con la dirección de Cadena Noroeste, Radio Líder y Cadena Ibérica en Galicia.

Sánchez de Dios está en posesión de tres premios Galicia de Comunicación por sus artículos en Faro de Vigo, por su trabajo en Radio Líder y por su sección diaria “Cuatro Cosas”, publicada durante 44 años consecutivos en Faro. También ha recibido el Premio Ciudad de Pontevedra de Periodismo y la Insignia de Oro de Tui, su ciudad natal.